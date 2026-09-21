Navratri Outfit Ideas: हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है, यह नौ दिनों तक चलने वाला उत्सव है। इस खास मौके पर मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली है। इस दौरान जगह-जगह गरबा और डांडिया नाइट कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसे में महिलाएं सबसे अलग और खास दिखने के लिए आउटफिट से लेकर ज्वेलरी तक हर चीज की तैयारी पहले से ही करने लगती हैं। अगर आप भी इस बार नवरात्रि पर गरबा खेलने कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं, तो अभी से अपनी आउटफिट चुन सकती हैं। यहां दिए गए चनिया चोली के कुछ डिजाइन गरबा के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं।

ब्लैक चनिया चोली

गरबा नाइट में सबसे सुंदर दिखने के लिए ब्लैक कलर की इस चनिया चोली डिजाइन से आइडिया लिया जा सकता है। ब्लैक चनिया के साथ मेहरून चोली और दुपट्टा काफी यूनिक और आकर्षक लुक दे सकता है। इसके अलावा आप मैचिंग दुपट्टा भी कैरी कर सकती हैं। इसके साथ मिनिमल ज्वेलरी और लाइट मेकअप करें। इस तरह का लुक गरबा नाइट के लिए अपना सकती हैं।

पैच वर्क येलो चनिया चोली

गरबा नाइट पर ऐसे रंग पहन सकती हैं जो चमकीले हैं और भीड़ में सबसे अलग दिखें। इसके लिए पीला रंग बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इस रंग की चनिया चोली आकर्षक और स्टाइलिश लग सकती है। इसके साथ ब्लैक कढ़ाई वर्क दुपट्टा पेयर करें। साथ ही स्टोन वर्क ज्वेलरी लुक में चार चांद लगा सकती है। बालों को ओपन रखने की बजाय बन हेयर स्टाइल बना सकती हैं। इससे गरबा करते समय परेशान नहीं होगी और ब्लाउज डिजाइन भी अच्छी तरह दिख सकेगा।

सिंपल मरून चनिया चोली

नवरात्रि पर मरून रंग की चनिया चोली बहुत ही खूबसूरत लगेगी। हाथ की कढ़ाई, मिरर वर्क, गोटा पट्टी और कौड़ी शेल वाले वर्क की चनिया चोली ली जा सकती है। यह दिखने में काफी आकर्षक और खूबसूरत लगती है। अगर आपको ज्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए तो सिंपल पैटर्न वर्क वाली चनिया चोली ले सकती हैं। इसके साथ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बहुत ही शानदार लगेगी। गरबा या डांडिया नाइट के लिए इस तरह की आउटफिट काफी पसंद की जाती है।

व्हाइट मिरर वर्क चनिया चोली

गरबा नाइट पर सबसे अलग और हटके दिखने के लिए व्हाइट चनिया चोली ले सकती हैं। स्टाइलिश लुक के लिए मिरर वर्क चनिया चोली बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। इसके साथ आप मैचिंग दुपट्टा या फिर लाल रंग का दुपट्टा कैरी कर सकती हैं। साथ में ऑक्सीडाइज्ड झुमके, नेकलेस और हाथों में चूड़ियां लुक में चार चांद लगा सकती हैं। स्लीवलेस ब्लाउज के साथ चनिया चोली को मॉडर्न टच दिया जा सकता है।

ग्रीन चनिया चोली

अगर आप कुछ हटके रंग पहनना चाहती हैं तो ग्रीन कलर की चनिया चोली डिजाइन से आइडिया ले सकती हैं। मिरर और गोटा पट्टी वर्क वाले चनिया चोली दिखने में आकर्षक लगते हैं और रात के समय काफी शानदार भी दिखते हैं। इसके साथ आप ज्वेलरी पेयर करें और मेकअप को लाइट रखें।

मल्टीकलर चनिया चोली

मल्टी कलर चनिया चोली बहुत सुंदर और आकर्षक दिखती है। खासतौर पर इस तरह के आउटफिट नवरात्रि पर काफी पसंद किए जाते हैं। अगर आपको रंगों से प्यार है, तो इस तरह के मल्टी कलर चनिया चोली से आइडिया ले सकती हैं। इसके साथ वी नेक ब्लाउज डिजाइन और मिनिमल ज्वेलरी लुक में चार चांद लगा सकती हैं।