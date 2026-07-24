Baggy Jeans Styling Tips During Monsoon: बैगी जींस फैशन ट्रेंड का अहम हिस्सा बन चुकी है, जो आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश लुक भी देती है। इसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में कीचड़, मिट्टी और पानी के छींटे इस पर आसानी से लग सकते हैं। ऐसे में जींस को बार-बार धोना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी चमक कम हो सकती है। अगर आप मानसून में बैगी जींस पहनना चाहते हैं, तो कुछ आसान टिप्स अपना सकते हैं। जिसकी मदद से बैगी जींस को कीचड़ और मिट्टी से गंदा होने से काफी हद तक बचाया जा सकता है।

जींस को फोल्ड करें

कीचड़ और मिट्टी से बैगी जींस के नीचे वाला हिस्सा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। कई बार दाग इतने गहरे होते हैं कि उन्हें आसानी से साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए जींस के निचले हिस्से को फोल्ड करके पहन सकते हैं। इससे आप बैगी जींस को स्टाइल कर पाएंगे और यह जल्दी गंदी भी नहीं होगी। फोल्ड करने के लिए आप पिन या रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

एंकल बूट्स या ऊंचे स्नीकर्स

बारिश में जगह-जगह रास्तों पर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से चलने पर पानी और गंदगी जींस पर लग जाती है। इस समस्या से बचने के लिए एंकल बूट्स या ऊंचे स्नीकर्स को आउटफिट के साथ पेयर किया जा सकता है। इससे कीचड़ और गंदगी आसानी से जींस पर नहीं लगेगी। अगर जींस थोड़ा गंदा है, तो उसे आप घर जाकर गीले कपड़े की मदद से साफ कर सकते हैं।

जींस का कलर

लाइट कलर के जींस बहुत जल्दी गंदे दिखने लगते हैं। बारिश के मौसम में डार्क कलर के जींस को कैरी किया जा सकता है। ब्लैक, नेवी ब्लू और ग्रे रंग के जींस बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। इस मौसम में व्हाइट और बहुत हल्के रंग के जींस पहनने से बचें। इसके अलावा बहुत ज्यादा भारी और मोटी जींस पहनने से भी बचें।

रेनकोट का इस्तेमाल

अगर आप बैगी जींस पहनकर बाहर जा रही हैं, तो बारिश और कीचड़ से बचने के लिए रेनकोट पहन सकते हैं। इससे जींस के निचले हिस्से पर पानी और कीचड़ के छींटे नहीं लगेंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा लंबी बैगी जींस जमीन पर रगड़ने से बारिश के मौसम में जल्दी गंदी हो जाती है। ऐसे में इस तरह बहुत लंबी जींस को पहनने से बचें।

अगर आप बारिश में बैगी जींस पहनकर बाहर जा रही हैं, तो दाग लगी जगह को घर जाकर तुरंत साफ करें। गीले कपड़े की मदद से दाग को साफ करें और फिर उसे सूखने दें। इस तरह दाग गहरे नहीं पड़ेंगे और उन्हें बाद में साफ करना भी आसानी होगा।