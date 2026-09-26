Navratri 2026: इस साल शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस दौरान नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। कई जगहों पर गली, मोहल्ले और मैदानों में माता की झांकियां लगाई जाती हैं। इसके अलावा जगह-जगह गरबा और डांडिया नाइट के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नवरात्रि के दौरान महिलाएं अपने आउटफिट और ज्वेलरी को लेकर भी कई दिनों पहले तैयारी करने लग जाती हैं। इस मौके पर ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ ज्वेलरी लुक में चार चांद लगा सकती हैं।

आउटफिट के साथ हाथों को खूबसूरत दिखाने के लिए कुछ यूनिक एक्सेसरीज को स्टाइल किया जा सकता है। अगर आप गरबा या डांडिया नाइट में शामिल होने जा रही हैं, तो हाथों में पहनने के लिए यहां दी गई एक्सेसरीज से आइडिया ले सकती हैं।

ऑक्सीडाइज्ड कंगन या ब्रेसलेट

हाथों को खूबसूरत दिखाने के लिए ऑक्सीडाइज्ड कंगन या ब्रेसलेट बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस तरह की ज्वेलरी हाथों को सुंदर दिखाती हैं और कई तरह के आउटफिट के साथ आसानी से मैच कर जाती हैं। इसे आप ब्लैक, कलर फुल या अन्य रंग के चनिया चोली के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

थ्रेड मिरर बीडेड बैंगल्स

पारंपरिक चनिया चोली के साथ इस तरह के यूनिक डिजाइन बैंगल्स को कैरी किया जा सकता है। थ्रेड मिरर बीडेड बैंगल्स लुक में चार चांद लगा सकते हैं। इसके साथ आप सिर्फ इयररिंग्स को पेयर कर सकती हैं। इससे भी लुक स्टाइलिश और आकर्षक नजर आ सकता है।

हथफूल डिजाइन

लुक को ज्यादा हैवी नहीं रखना चाहती हैं, तो यूनिक डिजाइन के हथफूल पहन सकती हैं। यह हाथों को खूबसूरत दिखाते हैं और लुक को ओवर नहीं होने देते। इसमें आपको तरह-तरह के डिजाइन मिल जाएंगे, जिसे आप अपनी आउटफिट के डिजाइन के अनुसार चुन सकती हैं।

यूनिक रिंग डिजाइन

हाथों में ज्यादा भारी कंगन या चूड़ियां नहीं पहनना चाहती हैं, तो स्टाइलिश और बड़ी-सी रिंग पहन सकती हैं। यह पूरे लुक को आकर्षक और खूबसूरत दिखाने में मदद कर सकती हैं। मिरर वर्क, कौड़ी और ऑक्सीडाइज्ड रिंग ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ खूब जच सकती हैं।

कौड़ी और मिरर वर्क ब्रेसलेट

नवरात्रि के दौरान ज्यादातर महिलाएं कौड़ी और मिरर वर्क लहंगा पहनना पसंद करती हैं। इसके साथ हाथों में इस तरह के ब्रेसलेट को स्टाइल किया जा सकता है। कौड़ी और मिरर वर्क एक्सेसरीज पारंपरिक और स्टाइलिश लुक देने में मदद कर सकती हैं। इसे कलरफुल ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ पेयर किया जा सकता है।