Palazzo Styling Tips: कुछ आउटफिट ऐसे होते हैं, जो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। प्लाजो भी उन्हीं में से एक है। आरामदायक होने के साथ-साथ यह स्टाइलिश लुक भी देता है। आजकल लगभग हर महिला इसे अपने वॉर्डरोब में शामिल करना पसंद करती है। इसे आप टॉप, कुर्ती, शर्ट, टीशर्ट या क्रॉप टॉप के साथ आसानी से स्टाइल कर सकती हैं। यही वजह है कि कैजुअल, आउटिंग, कॉलेज, त्योहार जैसे मौकों पर इसे एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है।

बाजार में कई तरह के प्लाजो आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि हर डिजाइन का लुक और स्टाइल थोड़ा अलग होता है। अगर आप प्लाजो को स्टाइल करना चाहती हैं, तो यहां दिए गए कुछ टिप्स काम आ सकते हैं। आइए, जानते हैं प्लाजो के अलग-अलग प्रकार और उसे स्टाइल करने के तरीकों के बारे में।

स्ट्रेट कट प्लाजो

अगर आप सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद करती हैं, तो स्ट्रेट कट प्लाजो स्टाइल कर सकती हैं। इसे कॉटन कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती या शर्ट के साथ पेयर किया जा सकता है। ऑफिस, कॉलेज या कैजुअल आउटिंग के लिए यह डिजाइन काफी पसंद किया जाता है। इसके साथ आप फ्लैट्स या ब्लॉक हील्स ट्राई कर सकती हैं।

फ्लेयर्ड प्लाजो

फ्लेयर्ड प्लाजो में घेर होता है जिसकी वजह से यह ज्यादा स्टाइलिश और आकर्षक लुक देता है। इसे फिटेड टॉप, क्रॉप टॉप या शर्ट कुर्ती के साथ पहना जा सकता है। त्योहार, फैमिली फंक्शन, पूजा या खास मौके पर इस डिजाइन को पहन सकती हैं। इसके साथ जूती और ईयररिंग्स लुक को पूरा कर सकते हैं।

प्लेन प्लाजो

अगर आप सिंपल लुक पसंद करती हैं, तो प्लेन प्लाजो को स्टाइल किया जा सकता है। इसे प्रिंटेड कुर्ती, एम्ब्रायडरी वाला टॉप, शर्ट या जैकेट के साथ स्टाइल किया जा सकता है। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए प्लेन प्लाजो के साथ भी स्टाइलिश लुक क्रिएट किया जा सकता है।

प्रिंटेड प्लाजो

सॉलिड या प्लेन टॉप के साथ प्रिंटेड प्लाजो को स्टाइल किया जा सकता है। इस तरह का डिजाइन काफी आकर्षक लुक देता है। इसे आप सिंपल टी-शर्ट, प्लेन कुर्ती या शर्ट के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

प्लीटेड प्लाजो

अपने लुक को थोड़ा-सा अलग रखना है तो प्लीटेड प्लाजो एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे फिटेड टॉप, टक इन शर्ट या ब्लेजर के साथ पेयर किया जा सकता है। ऑफिस मीटिंग, डिनर या खास मौके पर आप इसे स्टाइल कर सकती हैं। इसके साथ ब्लॉक हील्स और स्लिंग बैग लुक को आकर्षक बना सकते हैं।

कॉटन प्लाजो

आरामदायक लुक के लिए कॉटन प्लाजो बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। हल्के और मुलायम फैब्रिक वाले प्लाजो गर्मी और उमस भरे मौसम में आराम और स्टाइल दोनों का ख्याल रखते हैं। इसके साथ कॉटन कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, या टी-शर्ट को स्टाइल किया जा सकता है।

हाई-वेस्ट प्लाजो

इस तरह के प्लाजो पैरों को लंबा दिखाने वाला लुक दे सकते हैं। स्टाइलिश और क्लासी लुक के लिए इसके साथ क्रॉप टॉप को पेयर किया जा सकता है। जिन महिलाओं की हाइट कम है, उनके लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है।