किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए इच्छाशक्ति बेहद जरूरी है। मगर बदलते वक्त के साथ खासकर बच्चों और युवाओं में इच्छाशक्ति के अभाव का दायरा भी बढ़ रहा है, जो सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यह स्थिति टालमटोल, आलस और प्रलोभनों में फंसाकर लक्ष्य से दूर कर देती है।

इच्छाशक्ति में क्यों आती है कमी?

इच्छाशक्ति के अभाव का अर्थ है- मानसिक दृढ़ता या प्रतिबद्धता में कमी। कई बार असफलता के डर और स्पष्ट लक्ष्य न होने के कारण भी यह स्थिति पैदा होती है। जब किसी व्यक्ति की इच्छाशक्ति मजबूत होती है, तो वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर टिका रहता है और यही सफलता की कुंजी है।

सकारात्मक दृष्टिकोण

कई बार व्यक्ति ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर देता है, जिन्हें मौजूदा परिस्थितियों में हासिल कर पाना कठिन होता है। ऐसे में वह हताश और हतोत्साहित होकर प्रयास बीच में ही छोड़ देता है। उसके भीतर आज का काम कल पर छोड़ने की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है और इच्छाशक्ति भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगती है।

ऐसे में लक्ष्य तय करते वक्त व्यावहारिकता के पक्ष को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर कहीं हताशा का भाव पैदा होने लगे, तो लक्ष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। इससे आत्म-नियंत्रण में मदद मिलती है, जो इच्छाशक्ति को कमजोर होने से बचाता है।

असफलता का भय

ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं, जब व्यक्ति को असफलता का डर सताने लगता है। ऐसे में जरूरी है कि असफलता के बारे में सोचे ही नहीं और सिर्फ अपनी कामयाबी पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। मन में यह दृढ़ विश्वास बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है कि सफलता हर हाल में हासिल होगी। यही आत्मविश्वास इच्छाशक्ति को और मजबूत बनाता है, जिससे मन में पनपने वाले अनचाहे विचारों, भावनाओं और आवेग को नियंत्रित करने की क्षमता का सृजन होता है।

कामयाबी पाने के लिए दमदार इच्छाशक्ति के साथ ही सुनियोजित तरीके से बनाई गई रणनीतियों की भी अहम भूमिका होती है, जो हमें मंजिल की राह पर अडिग रहने में मदद करती हैं।

चुनौतियों का सामना

इच्छाशक्ति मस्तिष्क और शरीर दोनों की प्रतिक्रिया है। यह चुनौतियों का सामना करने के लिए ऊर्जा और सहनशक्ति देती है, असफलताओं के बावजूद डटे रहने की क्षमता प्रदान करती है और संघर्ष या तनाव को सहन करने की शक्ति देती है।

हर किसी के अंदर होती है इच्छाशक्ति

वैसे इच्छाशक्ति हर व्यक्ति के भीतर होती है, मगर जरूरत उसे सचेतन अवस्था में लाने की होती है। विभिन्न शोधों से पता चलता है कि अच्छी आदतें हमारी इच्छाशक्ति को मजबूत करती हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि छोटी-छोटी आदतें आत्म-अनुशासन और आत्म-नियंत्रण की क्षमता विकसित करती हैं, जिसका प्रभाव हमारे विचारों और व्यवहार पर भी पड़ता है।

सफलता की कल्पना मात्र से मन में नकारात्मक विचारों का सृजन रुक जाता है, जिससे हम नई ऊर्जा के साथ लक्ष्य हासिल करने की राह पर चल पड़ते हैं।