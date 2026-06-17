घर की दीवारों, रसोई, बेडरूम या बालकनी में छिपकलियों का दिखाई देना कई लोगों को असहज महसूस कराता है। इन्हें भगाने के लिए बाजार में कई तरह के केमिकल स्प्रे उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत से लोग प्राकृतिक उपायों को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर मानते हैं। माना जाता है कि कुछ पौधों की तेज खुशबू छिपकलियों को पसंद नहीं आती। ऐसे में घर में इन पौधों को लगाने से उनकी मौजूदगी कम करने में मदद मिल सकती है।

पुदीना

पुदीने की तेज और ताजगी भरी खुशबू छिपकलियों को असहज कर सकती है। (Photo Source: Pexels)

पुदीना छिपकलियों को दूर रखने वाले सबसे लोकप्रिय पौधों में से एक माना जाता है। इसकी तेज और ताजगी भरी खुशबू छिपकलियों को असहज कर सकती है। इसके अलावा पुदीना मच्छरों, मक्खियों और अन्य छोटे कीड़ों को भी दूर रखने में मदद कर सकता है। चूंकि छिपकलियां इन कीड़ों को खाती हैं, इसलिए कीड़ों की संख्या कम होने पर छिपकलियों का आना भी घट सकता है। आप पुदीने के गमले खिड़कियों, बालकनी या रसोई के आसपास रख सकते हैं।

लेमनग्रास

माना जाता है कि लेमनग्रास की खुशबू छिपकलियों और मच्छरों दोनों को पसंद नहीं आती। (Photo Source: Pexels)

लेमनग्रास, जिसे सिट्रोनेला ग्रास भी कहा जाता है, अपनी तेज साइट्रस खुशबू के लिए जानी जाती है। माना जाता है कि इसकी महक छिपकलियों और मच्छरों दोनों को पसंद नहीं आती। बालकनी, बगीचे या घर के बाहर लेमनग्रास लगाने से आसपास कीटों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है।

यूकेलिप्टस

यूकेलिप्टस की खुशबू कई प्रकार के कीड़ों और छिपकलियों को दूर रखने में सहायक मानी जाती है। (Photo Source: Pexels)

यूकेलिप्टस की पत्तियों में मौजूद प्राकृतिक तेलों से एक तीखी सुगंध निकलती है। यह खुशबू कई प्रकार के कीड़ों और छिपकलियों को दूर रखने में सहायक मानी जाती है। घर के प्रवेश द्वार, खिड़कियों या दरवाजों के पास यूकेलिप्टस के गमले रखने से प्राकृतिक सुरक्षा घेरा बनाने में मदद मिल सकती है।

गेंदा

गेंदा में पाइरेथ्रिन्स नामक नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है, जो कई प्रकार के कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकता है। (Photo Source: Pexels)

गेंदे के पौधे अपने आकर्षक फूलों के साथ-साथ कीटों को दूर रखने की क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। इनमें पाइरेथ्रिन्स नामक नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है, जो कई प्रकार के कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकता है। जब कीट कम होंगे, तो छिपकलियों के लिए भोजन के स्रोत भी कम हो जाएंगे, जिससे उनकी गतिविधियां घट सकती हैं।

लहसुन

घर के प्रवेश द्वार, रसोई, खिड़कियों या बालकनी के आसपास लहसुन उगाने से छिपकलियों को दूर रखने में मदद मिल सकती है। (Photo Source: Pexels)

लहसुन की तेज गंध के कारण इसे भी प्राकृतिक रिपेलेंट माना जाता है। इसमें मौजूद सल्फर युक्त कंपाउंड्स की गंध छिपकलियों को पसंद नहीं आती। आप घर की खिड़कियों, बालकनी, मुख्य दरवाजे या रसोई के पास लहसुन के पौधे लगा सकते हैं। कई लोग कमरे के कोनों में लहसुन की कलियां भी रखते हैं।

लैवेंडर

माना जाता है कि लैवेंडर की तेज फूलों वाली सुगंध छिपकलियों को दूर रखने में मदद कर सकती है। (Photo Source: Pexels)

लैवेंडर अपनी मनमोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन माना जाता है कि इसकी तेज सुगंध छिपकलियों को दूर रखने में भी मदद कर सकती है। यह घर को सुगंधित बनाए रखने के साथ-साथ प्राकृतिक रिपेलेंट का काम भी कर सकता है। कुछ लोग लैवेंडर ऑयल को पानी में मिलाकर घर के कोनों और छिपी जगहों पर स्प्रे भी करते हैं।

ध्यान रखें

हालांकि इन पौधों को छिपकलियों को दूर रखने में सहायक माना जाता है, लेकिन इस बात के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं कि इससे छिपकलियां आपके घर से पूरी तरह दूर चली जाएंगी। फिर भी ये पौधे घर की सुंदरता बढ़ाने, वातावरण को ताजा रखने और कुछ हद तक कीड़ों को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे छिपकलियों की आवाजाही घट सकती है।

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