अक्सर शाम होते ही स्ट्रीट फूड की दुकानों के सामने लोगों की भीड़ जुटने लगती है। जब भी कुछ चटपटा खाने या मुंह का स्वाद बदलने का मन होता है, तो लोग स्ट्रीट फूड का रुख करते हैं। अपने खास स्वाद और चटपटेपन के कारण कई स्ट्रीट फूड लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इन्हीं में से एक कुल्हड़ चाट भी है। इसे कुल्हड़ में परोसा जाता और साथ-साथ ही ये अपने खट्टे-मीठे और चटपटे स्वाद के लिए भी पसंद किया जाता है।

अगर आपको लगता है कि कुल्हड़ चाट का चटपटा स्वाद सिर्फ स्ट्रीट फूड की दुकानों पर ही मिलता है, तो आप गलत हैं। आप इसे घर पर ही स्ट्रीट फूड वाले स्वाद के साथ बना सकते हैं। इसके साथ ही अगर घर पर मेहमान आते हैं या छोटी पार्टी रख रहे हैं, तो भी कुल्हड़ चाट बनाई जा सकती है। इसमें आलू, चना, कुरकुरे पापड़ी-सेव, दही और खट्टी-मीठी चटनी का स्वाद मिलता है। आइए जानते हैं घर पर किस तरह चटपटी कुल्हड़ चाट बनाएं।

कुल्हड़ चाट बनाने की सामग्री

चाट के लिए

3 उबले आलू

1 कप उबले काले या सफेद चने

8-10 पापड़ी

1 कप दही

आधा कप बारीक सेव

1 बारीक कटा प्याज

1 बारीक कटा टमाटर

2 बड़े चम्मच हरा धनिया

1 बारीक कटी हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1 छोटा चम्मच चाट मसाला

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

स्वादानुसार काला नमक

स्वादानुसार नमक

बाजार जैसी खट्टी-मीठी चटनी के लिए

2 बड़े चम्मच इमली

3 बड़े चम्मच गुड़

आधा छोटा चम्मच भुना जीरा

1/4 छोटा चम्मच काला नमक

एक चुटकी लाल मिर्च

हरी चटनी के लिए

1 कप हरा धनिया

आधा कप पुदीना

1-2 हरी मिर्च

1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

स्वादानुसार नमक

थोड़ा पानी

बाजार जैसी स्वादिष्ट कुल्हड़ चाट बनाने की विधि

इमली की चटनी: सबसे पहले इमली को गर्म पानी में कुछ देर भिगोकर उसका गूदा निकाल लें। इसे एक पैन में डालकर गुड़, काला नमक, भुना जीरा और लाल मिर्च डालें। 4-5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो गैस बंद कर दें और ठंडी होने दें।

हरी चटनी बनाएं: अब मिक्सर में धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू का रस, नमक और थोड़ा पानी डालकर बारीक पीस लें।

चाट बनाने का तरीका

उबले आलू को छोटे टुकड़ों में काट लें। इसमें उबले चने, थोड़ा नमक, काला नमक, चाट मसाला, भुना जीरा और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब मिट्टी के साफ कुल्हड़ में सबसे पहले थोड़ा आलू-चना का मिश्रण डालें। इसके ऊपर पापड़ी तोड़कर डालें। फिर दही, हरी चटनी और इमली की खट्टी-मीठी चटनी डाल दें।

इसके बाद बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च डालें। ऊपर से चाट मसाला, भुना जीरा और थोड़ा काला नमक छिड़कें। सबसे ऊपर भरपूर सेव डालें। चाहें तो थोड़े अनार दाने और बारीक कटा हरा धनिया भी डाल सकते हैं। आपकी चटपटी कुल्हड़ चाट तैयार है। इस तरह आप घर पर आसानी से बाजार जैसी कुल्हड़ चाट बना सकते हैं।

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