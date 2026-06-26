अगर आप सोचते हैं कि राजमा भारत की देसी फसल है, तो यह जानकर हैरानी होगी कि इसकी जड़ें भारत में नहीं, बल्कि मध्य मेक्सिको और ग्वाटेमाला में हैं। आज राजमा-चावल उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में गिना जाता है, लेकिन सदियों पहले यह लाल दाना समुद्री यात्रियों के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत पहुंचा था। आइए जानते हैं राजमा की रोचक कहानी।

मेक्सिको से शुरू हुई राजमा की यात्रा

राजमा का मूल स्थान मध्य मेक्सिको और ग्वाटेमाला माना जाता है। 15वीं-16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश और पुर्तगाली व्यापारी नई-नई जगहों की खोज कर रहे थे, तब वे अपने साथ कई नई फसलें भी दुनिया के अलग-अलग देशों में लेकर गए। इन्हीं फसलों में राजमा भी शामिल था। जब यह फसल यूरोप पहुंची तो तेजी से लोकप्रिय हुई और बाद में पुर्तगाली और स्पेनिश व्यापारियों के जरिए अफ्रीका और एशिया के कई देशों में पहुंच गई।

भारत में राजमा कब और कैसे आया?

अगर आपको लगता है कि राजमा सदियों से भारतीय भोजन का हिस्सा रहा है, तो ऐसा नहीं है। प्रसिद्ध खाद्य इतिहासकार के.टी. आचाया अपनी पुस्तक ‘इंडियन फूड: ए हिस्टोरिकल कैंपेन’ में लिखते हैं कि लगभग 100 साल पहले तक किसी भी प्राचीन या मध्यकालीन भारतीय ग्रंथ में राजमा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। यानी आज जिस राजमा को हम भारतीय रसोई का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, वह हाल के समय में भारत पहुंचा।

के.टी. आचाया के अनुसार, राजमा को भारत में लाने का श्रेय फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों को जाता है। हालांकि फ्रांसीसी 1660 के दशक में भारत आ गए थे, लेकिन माना जाता है कि राजमा 1860 में मेक्सिको में फ्रांसीसी हस्तक्षेप के बाद भारत पहुंचा। उस समय राजमा सबसे पहले उत्तर भारत नहीं, बल्कि फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी (पुडुचेरी), कराईकल और माहे जैसे दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में पहुंचा था।

भारत में रहने वाले अंग्रेजों को यह फलियां बेहद पसंद आईं। शुरुआत में राजमा की खेती केवल घरों और बगीचों तक सीमित थी, लेकिन 19वीं सदी के बाद इसकी व्यावसायिक खेती शुरू हुई। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के बाद राजमा धीरे-धीरे उत्तर भारत तक पहुंचा, जहां पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसे अपनाया और यह एक लोकप्रिय भोजन बन गया।

कौन हैं के. टी. आचाया?

के. टी. आचाया का पूरा नाम कोदियंदा थेनप्पा आचाया था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय तेल रसायनज्ञ, खाद्य वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ और खाद्य इतिहासकार थे। उन्हें भारतीय भोजन के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विद्वानों में गिना जाता है।

भारत में कैसे बना राजमा-चावल?

भारत आने के बाद राजमा ने सबसे पहले दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी जगह बनाई, लेकिन इसकी असली पहचान उत्तर भारत में बनी। पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों ने इसे अपने स्थानीय मसालों के साथ पकाना शुरू किया और धीरे-धीरे राजमा-चावल एक ट्रेडिशनल भोजन बन गया। आज यह सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि उत्तर भारत की खाद्य संस्कृति का अहम हिस्सा है। वीकेंड के लंच से लेकर सड़क किनारे बने ढाबों और शादियों तक, राजमा-चावल हर जगह पसंद किया जाता है।

पंजाब और कश्मीर में अलग-अलग अंदाज

पंजाबी स्टाइल में राजमा को टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और कई भारतीय मसालों के साथ गाढ़ी ग्रेवी में पकाया जाता है। वहीं कश्मीर में इसे हल्के मसालों और कई जगह शलजम के साथ बनाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बिल्कुल अलग और खास हो जाता है।

जम्मू और हिमाचल का राजमा क्यों है खास?

राजमा की सबसे बेहतरीन किस्में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उगाई जाती हैं। खासकर जम्मू के डोडा, भद्रवाह और चिंता घाटी का राजमा छोटे आकार, मुलायम बनावट और हल्के मीठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश का राजमा भी अपने अनोखे स्वाद और गुणवत्ता के कारण पूरे देश में पसंद किया जाता है।

सिर्फ स्वाद ही नहीं, पोषण का भी खजाना

राजमा स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषण से भी भरपूर है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, फोलेट और कई जरूरी विटामिन व मिनरल्स पाए जाते हैं। 100 ग्राम उबले हुए राजमा में लगभग 140 कैलोरी, 5.7 ग्राम प्रोटीन, 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 5.9 ग्राम वसा, और पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है। इसी वजह से इसे शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है।

सिर्फ राजमा-चावल ही नहीं, इन व्यंजनों में भी होता है इस्तेमाल

आज राजमा का उपयोग सिर्फ करी बनाने तक सीमित नहीं है। इससे सलाद, सूप, चाट, पराठा, दाल मखनी, सैंडविच, रैप, बरीटो, टैको, केसाडिला, पिज्जा टॉपिंग, पास्ता और हम्मस जैसी कई डिशें भी तैयार की जाती हैं।

दुनिया भर में होती है खेती

आज भारत के अलावा ब्राजील, अमेरिका, चीन और मेक्सिको जैसे देश बड़े पैमाने पर राजमा का उत्पादन करते हैं। विश्व में राजमा की सबसे ज्यादा खेती ब्राजील में होती है। वहीं, भारत में सबसे ज्यादा राजमा का उत्पादन उत्तराखंड में होता है, और भारत में इसका सबसे लोकप्रिय रूप राजमा-चावल ही है।

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