नया तकिया खरीदने के बाद अक्सर लोग पुराने तकियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन पुराने तकियों को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी क्रिएटिव सोच और समझदारी के साथ आप इन तकियों को दोबारा उपयोग में लाकर न केवल अपने पैसे बचा सकते हैं, बल्कि घर के कई छोटे-बड़े काम भी आसान बना सकते हैं। आइए जानते हैं पुराने तकियों को उपयोग में लाने के 7 आसान और शानदार तरीके।

गार्डनिंग के लिए बनाएं नी-पैड

अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, तो पुराना तकिया आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। कई बार घुटनों के बल बैठकर पौधों की देखभाल करनी पड़ती है, जिससे दर्द होने लगता है। ऐसे में आप पुराने तकिए को नी-पैड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसे किसी वाटरप्रूफ कवर से ढक दें ताकि यह गंदा और खराब न हो।

एनिमल शेल्टर में दान करें

अगर आपके घर में कुत्ते-बिल्लियां या अन्य जानवर हैं, तो पुराने तकिए की मदद से उनके लिए आरामदायक बिस्तर बना सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें एनिमल शेल्टर या रेस्क्यू सेंटर में भी दान कर सकते हैं। अगर अपने पेट जानवरों के लिए इसपर एक साफ कवर या पुराने कंबल को काटकर कवर चढ़ाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

पैकिंग में आएगा काम

पुराने तकिए पैकिंग में भी काम आ सकते हैं। घर बदलते समय या किसी नाजुक सामान को पैक करते वक्त पुराने तकिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। इन्हें कांच के बर्तन, सजावटी सामान या फर्नीचर को सुरक्षित रखने के लिए काम में लिया जा सकता है।

घर के कामों में करें इस्तेमाल

अगर आप घर में नीचे बैठकर सफाई, किचन कैबिनेट को व्यवस्थित और फर्श रगड़कर साफ करते हैं तो इससे घुटनों पर दबाव पड़ता है। ऐसे में पुराने तकिए की मदद से आप एक आरामदायक सपोर्ट बना सकते हैं।

पुराने खिलौनों को बनाए नया

अगर घर में बच्चों के पुराने खिलौने (टेडी य सॉफ्ट टॉय) ढीले या पिचक गए हैं, तो तकिए की रूई निकालकर उनमें भर दें। इससे वह फिर से फूले-फूले और नए जैसे लगने लगेंगे।

बाहर बैठने में करें इस्तेमाल

बालकनी, टैरेस या गार्डन में बैठने की आदत है, तो वहां पर रखी कुर्सियों को ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए पुराने तकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैठने में नरमी देते हैं जिससे पीठ को आराम मिलता है। इस पर वाटरप्रूफ कवर चढ़ा सकते हैं। साथ ही ऊपर से कुशन कवर भी चढ़ा सकते हैं, जिससे यह दिखने में थोड़ा आकर्षक लगेगा।

बनाएं कुशन

पुराने तकिए को थोड़ी सिलाई और नए कवर के साथ आप एक स्टाइलिश फ्लोर कुशन या पुफ में बदल सकते हैं। इसे आप बच्चों के कमरे में रख सकते हैं, रीडिंग कॉर्नर या मेडिटेशन स्पेस में यह काम आ सकता है। जमीन पर बैठते वक्त इन कुशन का सहारा लिया जा सकता है।

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