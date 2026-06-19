रसोईघर घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन अगर साफ-सफाई पर ध्यान न दिया जाए तो यही जगह कॉकरोचों का पसंदीदा ठिकाना बन सकती है। कॉकरोच न केवल खाने-पीने की चीजों को दूषित करते हैं, बल्कि कई तरह की बीमारियों और एलर्जी का कारण भी बन सकते हैं। अक्सर हमारी कुछ छोटी-छोटी आदतें अनजाने में इन कीड़ों को घर में आने और पनपने का मौका देती हैं। आइए जानते हैं किचन की ऐसी 8 आम गलतियों के बारे में, जो कॉकरोचों को आकर्षित करती हैं।

रातभर जूठे बर्तन छोड़ना

अगर आप रात में बर्तन सिंक में छोड़ देते हैं, तो उन पर लगे खाने के कण और तेल कॉकरोचों को आकर्षित कर सकते हैं। जूठे बर्तन उनके लिए आसानी से मिलने वाला भोजन होते हैं। इसलिए सोने से पहले बर्तनों को साफ करना बेहतर होता है।

किचन काउंटर और फर्श पर पड़े टुकड़े

ब्रेड, बिस्किट, नमकीन या अन्य खाद्य पदार्थों के छोटे-छोटे कण फर्श और काउंटर पर रह जाते हैं। ये टुकड़े कॉकरोचों के लिए भोजन का स्रोत बन जाते हैं। नियमित रूप से झाड़ू-पोंछा और सफाई करने से इस समस्या से बचा जा सकता है।

खाने की चीजों को खुला छोड़ना

आटा, चावल, चीनी, दालें और स्नैक्स जैसी चीजों को खुले पैकेट या डिब्बों में रखने से कॉकरोच आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। खाद्य पदार्थों को हमेशा एयरटाइट कंटेनरों में स्टोर करना चाहिए।

टपकते नल और पाइप

कॉकरोचों को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। किचन में लीकेज, सिंक के नीचे नमी या टपकते नल उनके लिए आदर्श वातावरण तैयार करते हैं। ऐसे लीकेज को तुरंत ठीक करवाना जरूरी है।

कूड़ेदान को भरकर रखना

कूड़ेदान में जमा खाने के अवशेष और जैविक कचरा कॉकरोचों को तेजी से आकर्षित करते हैं। कूड़ेदान को ढक्कन से ढककर रखें और नियमित रूप से खाली करें।

अलमारियों और स्टोरेज एरिया में अव्यवस्था

पुराने अखबार, कार्डबोर्ड बॉक्स, पेपर बैग और लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाला सामान कॉकरोचों के छिपने और प्रजनन के लिए सुरक्षित जगह बन जाते हैं। स्टोरेज एरिया को व्यवस्थित और साफ रखें।

पालतू जानवरों का खाना बाहर छोड़ना

अगर पालतू जानवरों के खाने के बर्तन रातभर खुले रहते हैं, तो कॉकरोच आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। बचा हुआ खाना हटा दें और फीडिंग एरिया की नियमित सफाई करें।

दीवारों और कैबिनेट में दरारें व गैप

पाइप, खिड़कियों, दरवाजों और कैबिनेट के आसपास मौजूद छोटी-छोटी दरारें कॉकरोचों के प्रवेश का रास्ता बन सकती हैं। इन जगहों को सील करके उनके घर में आने की संभावना कम की जा सकती है।

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