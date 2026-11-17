Blanket Washing Tips: सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। रात के समय भी कंबल का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अगर आप ठंड बढ़ने से पहले कंबल को साफ करना चाहते हैं, तो इसे धो सकते हैं। जब ठंड बढ़ जाती है, तो कंबल को सुखाने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए यह सही समय है जब कंबल को अच्छी तरह धोकर साफ किया जा सकता है।

कंबल पानी में भीगते ही भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें हाथ से धोना मुश्किल हो सकता है। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है, तो कंबल को साफ करना आसान हो सकता है। हालांकि इसे अच्छी तरह धोने के लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है।

सबसे पहले लेबल चेक करें

कंबल को वॉशिंग मशीन में धोने से पहले उसका लेबल चेक करना चाहिए। इसमें जरूरी निर्देश दिए होते हैं, जिसमें कंबल की बनावट, सामग्री और उसकी देखभाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी होती है। कंबल को धोने से पहले उसके ऊपर लिखे निर्देशों को जरूर पढ़ें। इसमें वॉशिंग मोड और सुखाने से जुड़ा तरीका दिया होता है।

दाग के लिए अपनाएं यह तरीका

अगर आपके कंबल में कोई दाग लग गया है, तो उसे साफ करने के लिए सरल तरीका अपनाएं। इसके लिए सबसे पहले माइल्ड डिटर्जेंट को पानी में मिक्स करें। इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें। अब कंबल पर लगे दाग वाली जगह पर इस पेस्ट को लगाकर छोड़ दें। इसे लगभग 15-20 मिनट तक लगा रहने दें।

कंबल को सही तरह से फोल्ड करें

वॉशिंग मशीन में कंबल धोते समय कई लोग इसे ऐसे ही डाल देते हैं। जिसकी वजह से कंबल के किनारे और कई जगह अच्छी तरह साफ नहीं हो पाती है। इसीलिए जरूरी है कि कंबल को सही तरीके से फोल्ड करके वॉशिंग मशीन में धोया जाए। इसे फोल्ड करने के लिए जिग-जैग पैटर्न को फॉलो करें। इससे कंबल मशीन में समान तरीके से धुल सकेगा।

कंबल को धोने के लिए जिग-जैग तरीके से मोड़ना जरूरी है क्योंकि इससे भारी कंबल धुलाई के दौरान उलझकर एक बड़े गोले में नहीं बदलता है। इस तरह मोड़ने पर वजन बराबर बंट जाता है, जिससे वॉशिंग मशीन हिलती या टकराती नहीं है। साथ ही इसमें साबुन और पानी की जगह बनी रहती है। इससे कंबल का हर हिस्सा अच्छी तरह साफ हो जाता है।

सही वॉश साइकिल का चुनाव

कंबल धोने के लिए हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। धोते समय फैब्रिक सॉफ्टनर बिल्कुल न डालें। इसके अलावा डेलिकेट वॉश मोड चुनें ताकि कंबल के रेशे खराब न हों। ध्यान रखें कि आपकी वॉशिंग मशीन इतनी बड़ी हो कि उसमें कंबल बिना बहुत ज्यादा ठूंसे आराम से आ जाए। अगर कंबल ज्यादा मोटा है और वॉशिंग मशीन छोटी है, तो इसे धोने से बचें।

सुखाने का सही तरीका

अगर कंबल को धूप में सुखा रहे हैं, तो इसे रस्सी पर न लटकाएं। इसे सीधा जमीन पर फैलाएं ताकि यह मुड़े न। अगर आप मशीन में कंबल को सुखा रह हैं, तो इसे मुलायम बनाए रखने के लिए दो ड्रायर बॉल या साफ टेनिस बॉल डाल दें। सही ड्रायर मोड चुनना जरूरी है। अगर केयर लेबल पर ऐसा करने की सलाह दी गई है, तो सिंथेटिक मोड का इस्तेमाल करें।