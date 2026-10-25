घरों के बगीचे या बालकनी में रंग-बिरंगे खिलते हुए फूलों के पौधे आकर्षक और सुंदर लगते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग फूलों के पौधे लगाना पसंद करते हैं। गुलाब, चमेली, गेंदा, गुड़हल और मोगरा जैसे फूल तो लगभग हर कोई लगाता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिनका नाम कम लोग जानते हैं। पेटुनिया का पौधा भी इनमें शामिल है। ये फूल दिखने में बहुत ही खूबसूरत और रंग-बिरंगे होते हैं। इनकी कई वैरायटी उपलब्ध हैं, जिन्हें आप लगा सकते हैं।

पेटुनिया के पौधे में लगने वाले फूल दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके बीजों को अक्टूबर से नवंबर के बीच लगाया जा सकता है। अगर आप घर पर रंग-बिरंगे फूल चाहते हैं, तो इसे गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। इसे बीजों से लगाने और फूल खिलने तक की जानकारी यहां साझा की गई है।

पेटुनिया को बीजों से लगाने का तरीका

पेटुनिया के बीज बहुत ही बारीक पाउडर जैसे होते हैं, जिन्हें उगाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हें लगाने के लिए हल्की, भुरभुरी और अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी का चुनाव करें। सीडलिंग ट्रे या छोटे गमले में भुरभुरी मिट्टी, कोकोपीट और वर्मीकम्पोस्ट का मिश्रण डालें। बीजों को बहुत अंदर गहराई में न लगाएं। इन्हें सतह पर हल्के हाथों से छिड़क दें और ऊपर से मिट्टी से पूरी तरह ढक दें। ऊपर से हल्की परत कोकोपीट की डाल सकते हैं। इसमें पानी देने के लिए स्प्रे बोतल का इस्तेमाल करें ताकि नमी बनी रहे।

पौधे को गमले में करें शिफ्ट

जब पौधा करीब 2 से 3 इंच का हो जाए तो इन्हें निकालकर बड़े गमले में शिफ्ट किया जा सकता है। इसे 4 या 6 इंच के गहरे गमले में लगाया जा सकता है। ध्यान रखें कि पौधा जितना छोटा होगा जड़ें उतनी जल्दी विकसित हो पाएंगी। इसकी जड़ें नाजुक होती हैं इसलिए मिट्टी में पानी की मात्रा कम रखें। मिट्टी मिश्रण में नीम खली और कैल्शियम भी डाल सकते हैं। इसके पौधे को गमले में लगाएं और ऊपर से पानी छिड़क दें।

इस तरह करें देखभाल

पेटुनिया के बीज लगभग 10 से 12 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं। इसे लगाने के करीब 2 महीने बाद फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में खिलने वाले इस खूबसूरत फूलों को बालकनी, छत या गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। बाकी पौधों की तरह इसे भी अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी और पर्याप्त धूप की जरूरत होती है। इसलिए ऐसी जगह पर रखें जहां उसे कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिल सके।

जब पौधा बड़ा हो जाए और इसमें फूल आने लगे तो इसकी कलियों को ट्रिम कर दें। इससे पौधे में नई शाखाएं आने लगेंगी और खूब सारे फूल खिल सकते हैं। इसे आप नवंबर के अंत तक लगा सकते हैं। हालांकि इसके बाद बीजों को लगान से पौधे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा समय-समय पर मिट्टी में खाद डालें और गुड़ाई करें।