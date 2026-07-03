How to Grow Champa from Cuttings: मानसून का मौसम अपने साथ हरियाली और ताजगी लेकर आता है। इस दौरान नमी और तापमान की वजह से कई पौधे अच्छी तरह बढ़ते हैं। इसलिए यह मौसम नए पौधे लगाने के लिए बेहतरीन माना जाता है। अगर आप भी गार्डन में चंपा का पौधा लगाना चाहते हैं तो यह सही मौसम हो सकता है। इसे आप कटिंग की मदद से आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

इस तरह लगाएं पौधा

पौधा लगाने के लिए सबसे पहले एक अच्छी कटिंग लें जो करीब 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी हो। अगर इसमें ज्यादा पत्ते हैं तो उसे छांट सकते हैं। अब एक गमले में सामान्य गार्डन की मिट्टी लेनी है। इसमें आप ऊपर से खाद मिलाने की गलती न करें। अब कटिंग के निचले हिस्से पर ताजा एलोवेरा जेल लगाएं। इससे फंगस की समस्या नहीं होगी और साथ ही यह पौधे को पोषण देने में भी मदद कर सकता है। अब करीब 2 से 3 इंच अंदर तक कटिंग को मिट्टी में लगा दें। एक साथ आप गमले में 3-4 कटिंग लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि कटिंग थोड़ी दूरी पर लगी हो। इसमें आवश्यकता के अनुसार पानी दें। इस कटिंग से पौधा तैयार होने में करीब 5 से 6 महीने लग सकते हैं।

रखें इन बातों का ध्यान

धूप की जरूरत

चंपा का पौधा अच्छी धूप में तेजी से बढ़ता है। इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिल सके। अगर पौधा स्वस्थ रहेगा तो उस पर खूब सारे फूल खिल सकते हैं।

मिट्टी और खाद

कटिंग लगाने के लिए ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें पानी आसानी से निकल सके। मिट्टी की समय-समय पर गुड़ाई करते रहें ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छे से होती रहे। साथ ही जब पौधा बड़ा हो जाए तो इसमें जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पानी देने का तरीका

कटिंग लगाने के शुरुआती दिनों में मिट्टी में नमी बनाए रखें लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचें। बारिश का पानी पौधों को पर्याप्त नमी देने का काम करता है। लेकिन अगर पौधे की मिट्टी सूख रही है तो इसे नियमित रूप से पानी देते रहें।

छंटाई

जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो कमजोर और खराब शाखाओं की छंटाई करें। समय-समय पर छंटाई करने से पौधे की ग्रोथ तेजी से हो सकती है। साथ ही इससे पौधा स्वस्थ बना रहता है।

फूल और खुशबू

चंपा का पौधा स्वस्थ रहेगा तो उसमें ढेर सारे फूल खिलेंगे। इसलिए समय-समय पर खाद डालें और कीटों के लक्षण दिखने पर उसका तुरंत उचित इलाज करें। खराब पत्तियों को तुरंत हटा दें और आसपास सफाई रखें।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।