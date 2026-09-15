How To Do Hair Spa At Home: रोजाना की भागदौड़, धूल-मिट्टी, प्रदूषण, हीट स्टाइलिंग, केमिकल ट्रीटमेंट और धूप की वजह से बालों की प्राकृतिक चमक खोने लगती है। बाल रूखे और बेजान दिखने लगते हैं। ऐसे में हेयर स्पा की मदद से बालों को मुलायम, स्वस्थ और चमकदार बनाया जा सकता है। हालांकि कई बार पार्लर जाकर घंटों बैठकर हेयर स्पा कराने का समय नहीं मिल पाता है। इसके अलावा पार्लर में इस्तेमाल होने वाले महंगे प्रोडक्ट्स कई बार जेब खाली कर देते हैं। ऐसे में बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने के लिए घर पर ही हेयर स्पा कर सकती हैं।

हेयर स्पा की जरूरत

धूल-मिट्टी, प्रदूषण, गलत लाइफस्टाइल और खानपान में पोषक तत्वों की कमी के कारण बाल रूखे और बेजान हो सकते हैं। हेयर स्पा कराने से बालों को गहराई से पोषण मिलता है, जिससे बाल मजबूत, स्वस्थ और चमकदार बन सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है और स्कैल्प पर जमी गंदगी और डेड स्किन भी साफ हो सकती है। इसके अलावा मानसिक तनाव से भी काफी हद तक आराम मिल सकता है।

सबसे पहले करें ऑयल मसाज

रूखे और बेजान बालों से परेशान हैं, तो घर पर ही हेयर स्पा कर सकते हैं। इससे पार्लर जाने का समय बचेगा और बजट में बालों की देखभाल भी हो सकेगी। इसके लिए सबसे पहले बालों की तेल से मसाज करनी होगी। इसके लिए एक कटोरी में नारियल का तेल और थोड़ा सा बादाम का तेल मिक्स कर लें। आप जिस तेल का इस्तेमाल करती हैं, उससे भी मसाज की जा सकती है। इससे स्कैल्प और बालों पर लगाते हुए मसाज करें। करीब 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथों से स्कैल्प की मसाज करें।

बालों को स्टीम दें

हेयर स्पा का दूसरा स्टेप बालों को स्टीम देना है। इसके लिए आपको गर्म पानी में मोटे तौलिए को भिगोना है। इसे अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि सारा पानी निकल जाए। यह काम सावधानी से करें क्योंकि पानी गर्म होगा। अब इस तौलिए को अपने बालों में लपेट लें। करीब 5 से 7 मिनट तक इस तरह बालों को स्टीम दें। इससे भाप और गर्माहट अंदर तक जा सकेगी।

इस तरह बनाएं हेयर मास्क

बालों को मसाज और स्टीम देने के बाद अलग स्टेप हेयर मास्क का है। जिससे बालों को सिल्की और स्मूथ बनाया जा सकता है। इसके लिए आप घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक बाउल में 2 चम्मच दही, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच शहद को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस हेयर मास्क को बालों पर लगाएं और करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे बालों को अंदर तक पोषण, नमी और मजबूती मिल सकती है।

शैंपू करें

अब बालों को शैंपू से अच्छी तरह धो लें। जिससे गंदगी और अतिरिक्त तेल बालों से निकल जाएगा। जिसके बाद बाल चमकदार और मुलायम नजर आ सकते हैं। ध्यान रखें कि बालों को उसी शैंपू से धोएं जिसका आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह पर ही शैंपू बदलें।

बालों पर कंडीशनर लगाएं

अंत में बालों को सिल्की और सॉफ्ट बनाने के लिए कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल पहले से मुलायम हैं, तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। कंडीशनर को कभी भी स्कैल्प या जड़ों पर न लगाएं। इसे हमेशा बालों की लेंथ पर लगाएं। करीब 1 से 2 मिनट बाद बालों को पानी से अच्छी तरह धो लें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”