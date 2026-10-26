हर पत्नी चाहती है कि करवाचौथ के दिन वह सबसे सुंदर दिखे। सिर्फ कपड़े, ज्वेलरी और हेयर स्टाइल ही नहीं बल्कि मेकअप लुक को खास बनाता है। कई महिलाएं करवाचौथ पर तैयार होने पार्लर जाती हैं। हालांकि इस दिन पार्लर पर बुकिंग काफी महंगी होती है और समय भी ज्यादा लग सकता है। ऐसे में आप पार्लर जाकर मेकअप करने की बजाय घर पर ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से मेकअप कर सकती हैं। अगर आपको मेकअप की ज्यादा जानकारी नहीं है, तो यह आर्टिकल आपकी मदद कर सकता है।

इस साल करवाचौथ 29 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी रखने के साथ-साथ महिलाएं मेकअप करना भी पसंद करती हैं। जिसे आप खुद से भी कर सकते हैं। इसका तरीका यहां बताया गया है जिससे आप मदद ले सकती हैं।

स्किन प्रेप करना

मेकअप करने के लिए सबसे पहले स्किन को प्रेप करना होता है। इसके लिए चेहरे को फेसवॉश से अच्छी तरह धो लें। अब चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह मॉइश्चराइजर लगाएं। इसके बाद हल्का प्राइमर लगाएं ताकि स्मूथ बेस तैयार हो जाए। इससे त्वचा की नमी बनी रहती है।

फाउंडेशन का चुनाव

अब अपनी त्वचा की रंगत के अनुसार लाइटवेट फाउंडेशन चुनें। इसे चेहरे पर लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। अगर आप फाउंडेशन का इस्तेमाल नहीं करती हैं, तो बीबी क्रीम भी लगा सकती हैं। इससे चेहरे को एकसमान रंगत मिलती है और मेकअप के लिए बेस तैयार हो जाता है।

कंसीनर लगाएं

इसके बाद कंसीलर का इस्तेमाल करें। इसे अपने चेहरे के उन जगहों पर लगाएं जहां पर त्वचा गहरी नजर आ रही है। जैसे आंखों के नीचे, होंठों के बगल में या माथे पर। इसे ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह ब्लेंड करें। इसके बाद कुछ देर इसे सेट होने दें। बेस सेट होने के बाद ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएं। इससे बेस अच्छी तरह सेट हो जाएगा।

ब्लश और आंखों पर करें मेकअप

अब गालों को गुलाबी दिखाने के लिए ब्लश का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप अपनी पसंद का पीच या गुलाबी ब्लश लगा सकते हैं। इससे चेहरा फ्रेश और हेल्दी ग्लो मिल सकता है। इसके बाद आंखों को तैयार करें। इसके लिए आईशैडो अप्लाई करें और मस्कारा लगाएं। आईब्रो पेंसिल से आईब्रो को अच्छी तरह शेप दें।

आखों को डिफाइन करने के लिए अच्छी तरह काजल लगाएं। ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ काजल बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। अब मेकअप को फिनिश करने के लिए अपनी पसंद की लिपस्टिक लगाएं। इसका रंग अपनी आउटफिट के अनुसार चुन सकती हैं। सॉफ्ट ग्लो के लिए हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब अंत में सेटिंग स्प्रे से मेकअप को फिक्स कर लें। इस तरह करवाचौथ पर खुद से मेकअप किया जा सकता है।