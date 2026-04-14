किशमिश एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसका सेवन लगभग हर भारतीय घरों में किसी न किसी रूप में किया जाता है। चाहे पूजा-पाठ हो, मिठाइयां बनानी हों या फिर रोजमर्रा के पकवान, किशमिश हर जगह स्वाद और पोषण दोनों बढ़ाने का काम करती है। हालांकि, बाजार में मिलने वाली चमकदार किशमिश कई बार मिलावटी भी हो सकती है। इन्हें चमकदार बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप शुद्ध और सुरक्षित किशमिश खाना चाहते हैं, तो इसे घर पर ही बना सकते हैं। आप ताजे अंगूर का इस्तेमाल करके बिना किसी केमिकल के प्राकृतिक तरीके से किशमिश तैयार कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं घर पर किशमिश बनाने का आसान तरीका और 1 किलो बनाने के लिए कितना अंगूर लगेगा।

1- धूप में सुखाकर किशमिश बनाने का तरीका

धूप में सुखाकर किशमिश बनाना एक पारंपरिक और आसान तरीका है। इस विधि से बनी किशमिश पूरी तरह नेचुरल होती है और इसमें किसी भी चीज के मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

इसके लिए अच्छी क्वालिटी के लंबे, मीठे और ताजे अंगूर की जरूरत पड़ेगी। अंगूर खराब या ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए।

अंगूरों को साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें, ताकि उन पर लगी धूल या गंदगी पूरी तरह हट जाए। इसके बाद उन्हें डंठल से अलग कर दें।

एक पतीले में पानी गर्म करें और उसमें अंगूर डालकर लगभग 2-3 मिनट तक हल्का उबाल लें। इससे अंगूर की बाहरी परत थोड़ी नरम हो जाती और वे जल्दी सूखते हैं। जब अंगूर पानी के ऊपर तैरने लगें और उनकी स्किन पर हल्की सिलवटें दिखने लगें, तो तुरंत उन्हें छानकर बाहर निकाल लें।

अब एक साफ सूती कपड़ा लें और उसे ऐसी जगह बिछाएं जहां अच्छी और तेज धूप आती हो। उबले हुए अंगूरों को इस कपड़े पर एक-दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर फैला दें, ताकि वे समान रूप से सूख सकें।

अंगूरों को 2 से 4 दिनों तक धूप में सूखने दें। ध्यान रखें कि रात के समय या नमी होने पर इन्हें अंदर ले आएं, ताकि उनमें सीलन न आए।

जब अंगूर पूरी तरह सिकुड़ जाएं, उनका रंग गहरा हो जाए और चिपचिपापन खत्म हो जाए, तो आपकी किशमिश तैयार है।

2- स्टीम करके बनाने का तरीका

अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो अंगूर को स्टीम करके भी किशमिश बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करें। अब उसके ऊपर एक छेद वाली छलनी या स्टीमर प्लेट रख दें, ताकि अंगूर सीधे पानी के संपर्क में न आएं।

अंगूरों को अच्छी तरह धोकर छलनी में एक ही परत में फैला दें। अंगूर एक-दूसरे के ऊपर ज्यादा न चढ़ें, ताकि वे समान रूप से स्टीम हो सकें। इसके बाद बर्तन को ढक्कन से ढक दें।

अब मध्यम आंच पर अंगूरों को लगभग 5 से 7 मिनट तक स्टीम कर लें। भाप के असर से अंगूर नरम होने लगते हैं और उनका रंग हल्का ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगता है।

इसके बाद अंगूरों को बाहर निकाल लें और एक साफ सूती कपड़े या ट्रे पर फैलाकर पंखे की हवा या हल्की धूप में सुखा लें। कुछ दिनों में अंगूर सिकुड़कर स्वादिष्ट और नेचुरल किशमिश में बदल जाएं।

ऐसे में इन दो आसान तरीकों से आप घर पर ही प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट किशमिश तैयार कर सकते हैं। वहीं, एक किलो किशमिश बनाने में करीब 3 से 4 किलो अंगूर लग सकते हैं।

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