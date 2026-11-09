दिल्ली-एनसीआर में इस वक्त प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। AQI का स्तर इतना बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, खासकर अस्थमा मरीजों को यह परेशानी अधिक है। इस बीच लोग घरों में एयर प्यूरीफायर भी लगा रहे हैं। कुछ लोगों के पास पहले से ही एयर फ्यूरीफायर होगा। यह हवा में मौजूद धूल, परागकण, धुआं और छोटे-छोटे कणों को फिल्टर करके बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया में मशीन के अंदर और फिल्टर पर भी काफी गंदगी जमा हो जाती है। जब फिल्टर और हवा आने-जाने वाले हिस्सों में धूल भर जाती है, तो मशीन को काम करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। इससे हवा का प्रवाह कम हो सकता है और कमरे की हवा भी ठीक से साफ नहीं हो पाती। ऐसे में अक्सर लोग टेक्नीशियन को बुलाते हैं। हालांकि, कुछ तरीके हैं, जिसकी मदद से आप घर पर भी इसकी सफाई कर सकते हैं।

वेंट्स की सफाई

एयर प्यूरीफायर की बाहरी सतह और हवा आने-जाने वाली जाली पर धूल जमा हो जाती है। इसे साफ करने के लिए मुलायम और सूखे या हल्के गीले माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाली, वेंट्स और पंखे के आसपास जमा धूल हटाने के लिए मुलायम ब्रश या वैक्यूम क्लीनर के ब्रश अटैचमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, मशीन के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए।

प्री-फिल्टर की सफाई

प्री-फिल्टर एयर प्यूरीफायर का वह हिस्सा होता है, जो बाल, रेशे और धूल के बड़े कणों को रोकता है। इसलिए इस पर सबसे पहले गंदगी जमा होती है। इसे मशीन से निकालने के लिए मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करें और वैक्यूम क्लीनर की मदद से धूल साफ कर लें। अगर आपकी मशीन का प्री-फिल्टर धोने योग्य है, तो इसे हल्के गुनगुने पानी से साफ कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर थोड़ा हल्का साबुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धोने के बाद इसे छायादार और हवादार जगह पर पूरी तरह सूखने के लिए रख दें।

HEPA और कार्बन फिल्टर की सफाई

HEPA फिल्टर को पानी से नहीं धोना चाहिए। अगर मशीन के मैनुअल में इसकी अनुमति दी गई है, तो मुलायम ब्रश वाले वैक्यूम क्लीनर से इसकी सतह पर जमी हल्की धूल हटा सकते हैं। हालांकि, फिल्टर पर ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। वहीं, एक्टिवेडेट कार्बन फिल्टर हवा में मौजूद बदबू को सोखने का काम करता है। इसे भी पानी से नहीं धोना चाहिए। इसे बदलने, साफ करने और देखभाल के लिए कंपनी के निर्देशों का पालन करें।

ध्यान रखें ये बातें

एयर प्यूरीफायर को दीवार और फर्नीचर से थोड़ी दूरी पर रखें, ताकि हवा ठीक से पास हो सके।

मशीन चलाते समय कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी चाहिए, ताकि बाहर की प्रदूषित हवा अंदर न आए।

फर्श और फर्नीचर पर जमी धूल की नियमित सफाई करते रहें।

फिल्टर बदलने की तारीख को कैलेंडर या मशीन पर कहीं लिख लें।

हवा का प्रवाह कम होने, मशीन से बदबू आने या फिल्टर इंडिकेटर लाइट जलने पर, फिल्टर की जांच जरूर करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। एयर प्यूरीफायर की सफाई और फिल्टर बदलने के निर्देश कंपनी और मॉडल के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए हमेशा निर्माता के मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करें। किसी भी तरह के बदलाव के लिए संबंधित टेक्नीशियन या सर्विस सेंटर की मदद जरूर लें।

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