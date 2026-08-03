Foot Care Tips: दिनभर चलने-फिरने और लंबे समय तक जूते-चप्पल पहनने से पैरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। धूल-मिट्टी, पसीना और डेड स्किन की वजह से पैर रूखे और बेजान दिखने लगते हैं। स्किन की देखभाल के दौरान हम पैरों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए समय-समय पर फुट स्पा करना पैरों की सफाई और देखभाल के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए हर बार आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से फुट स्पा किया जा सकता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या स्किन संबंधी कोई समस्या है, तो यहां दिए गए तरीकों को अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। आइए जानते हैं पैरों को मुलायम, सॉफ्ट और फ्रेश बनाए रखने के लिए फुट स्पा के आसान तरीकों के बारे में।

गुनगुने पानी में पैरों को भिगोएं

फुट स्पा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले पैरों को गुनगुने पानी में भिगोकर रखें। इसके लिए एक टब में गुनगुना पानी भरें और इसमें थोड़ा सा बॉडीवॉश, बेकिंग सोडा और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां डालें। इसमें आप कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल भी मिला सकते हैं। अब पैरों को करीब 15 से 20 मिनट तक इसमें डुबोकर रखें। इससे पैरों की गंदगी और डेड स्किन दूर करने में मदद मिल सकती है।

फुट स्क्रब

पैरों को गुनगुने पानी में कुछ देर डुबोने के बाद तौलिए से सुखा लें। इसके बाद स्क्रब कर सकते हैं। इसके लिए कॉफी पाउडर में एलोवेरा जेल मिलाएं और पेस्ट तैयार कर लें। इस मिश्रण को पैरों पर लगाएं और हल्के हाथों से स्क्रब करें। एड़ियों और उंगलियों के आसपास की जगह को अच्छे से साफ करें। इसके बाद पानी से पैर धो लें। इससे डेड स्किन हटाने में मदद मिल सकती है।

पैरों की मसाज करें

स्क्रब के बाद पैरों की थकान दूर करने के लिए मसाज कर सकते हैं। इसके लिए एलोवेरा जेल में विटामिन ई कैप्सूल का जेल नारियल तेल के साथ मिलाएं। इस मिश्रण से करीब 5 से 10 मिनट तक पैरों की हल्के हाथों से मसाज करें। मसाज करने से त्वचा नरम हो जाएगी और दिनभर की थकान भी कम महसूस हो सकती है।

फुट पैक लगाएं

मसाज करने के बाद पैरों पर फुट पैक लगाएं। इसके लिए दही में बेसन और चुटकी भर हल्दी मिलाएं। इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। इस पैक को पूरे पैरों पर लगाएं और 15 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद पानी से पैरों को साफ कर लें। इससे पैरों की त्वचा साफ और फ्रेश महसूस हो सकती है।

आखिर में सबसे जरूरी स्टेप मॉइस्चराइजिंग है। पैरों को अच्छी तरह सुखाने के बाद मॉइश्चराइजर, फुट क्रीम या नारियल तेल का इस्तेमाल करें। इससे त्वचा की नमी बनी रहती है और एड़ियां फटने की संभावना भी कम हो सकती है। अगर आप रात में फुट स्पा कर रहे हैं, तो मॉइश्चराइजर लगाने के बाद मोजे पहन सकती हैं, जिससे फटी एड़ियों को सही करने में मदद मिल सकती है।

हफ्ते में एक बार इस तरह घर पर फुट स्पा कर सकते हैं। इससे पैरों की सफाई होती है और साथ ही उन्हें मुलायम और फ्रेश रखने में भी मदद मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। यदि त्वचा से जुड़ी कोई समस्या पहले से है तो बिना त्वचा विशेषज्ञ या डॉक्टर के इस नुस्खे का उपयोग न करें।