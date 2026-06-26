गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा रखने और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए छाछ सबसे बेहतरीन ड्रिंक्स में से एक मानी जाती है। दही को मथकर तैयार की जाने वाली छाछ न केवल शरीर को हाइड्रेट रखती है, बल्कि इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। भारत के अलग-अलग राज्यों में छाछ को अलग-अलग नामों जैसे छाछ, मट्ठा, ताक, मोर और मज्जिगे से जाना जाता है। सिर्फ ड्रेंक के रूप में ही नहीं, बल्कि इससे कई स्वादिष्ट और ट्रेडिशनल व्यंजन भी बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 8 पारंपरिक भारतीय व्यंजनों के बारे में, जो गर्मियों में पेट को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं।

सांभरम बेस्ड वेजिटेबल करी (केरल)

केरल में सांभरम एक मसालेदार छाछ पेय है, जिसका इस्तेमाल हल्की सब्जी वाली करी बनाने में भी किया जाता है। इसमें नारियल तेल, राई, करी पत्ता और हल्के मसालों का तड़का लगाया जाता है। यह व्यंजन उमस भरे मौसम में काफी पसंद किया जाता है।

मट्ठा पुलाव (राजस्थान)

राजस्थान का यह पारंपरिक पुलाव छाछ, चावल और मसालों से तैयार किया जाता है। छाछ के कारण चावल में हल्का खट्टापन और शानदार खुशबू आ जाती है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पचने में भी हल्का होता है।

मोर सदम (तमिलनाडु)

Traditional Indian buttermilk dishes
गर्मियों में यह पेट को ठंडा रखने वाला संतुलित भोजन माना जाता है। (Photo Source: Pexels)

मोर सदम, जिसे कर्ड राइस भी कहा जाता है, तमिलनाडु का लोकप्रिय समर फूड है। इसमें पके हुए चावल को पतली छाछ के साथ मिलाकर राई, अदरक, करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगाया जाता है। यह पेट को ठंडक देने वाला और बेहद संतोषजनक भोजन है।

ताकाची कढ़ी (महाराष्ट्र)

Buttermilk recipes India
यह गर्मागर्म सादे चावल के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है। (Photo Source: Pexels)

महाराष्ट्र की ताकाची कढ़ी उत्तर भारतीय कढ़ी की तुलना में अधिक पतली और हल्की होती है। इसमें छाछ, अदरक, जीरा, धनिया और करी पत्ता मिलाकर स्वादिष्ट कढ़ी तैयार की जाती है, जिसे गर्मागर्म चावल के साथ परोसा जाता है।

मोर कली (तमिलनाडु)

Summer cooling foods
इसका स्वाद हल्का खट्टा होता है और इसे नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में खाया जाता है। (Photo Source: Pexels)

मोर कली चावल के आटे और छाछ से बनने वाला एक पारंपरिक व्यंजन है। इसमें राई, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया जाता है। इसका स्वाद हल्का खट्टा होता है और इसे नाश्ते या शाम के स्नैक के रूप में खाया जा सकता है।

मज्जिगा पुलुसु (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना)

Gut-friendly Indian foods
यह ट्रेडिशनल डिश छाछ और लौकी, कद्दू या पेठा जैसी सब्जियों से बनाई जाती है। (Photo Source: Pexels)

यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है, जिसमें छाछ के साथ लौकी, कद्दू या पेठा जैसी सब्जियां डाली जाती हैं। हल्दी, करी पत्ता और हरी मिर्च के स्वाद से भरपूर यह डिश गर्मियों में पेट को आराम पहुंचाती है।

मोर कुझाम्बू (तमिलनाडु)

Chaas recipes
यह तमिलनाडु के घरों में बनने वाली लोकप्रिय करी है। (Photo Source: Pexels)

मोर कुझाम्बू तमिलनाडु के घरों में बनने वाली लोकप्रिय करी है। इसे छाछ, नारियल और पिसे हुए मसालों के साथ तैयार किया जाता है। इसमें भिंडी, पेठा या कद्दू जैसी सब्जियां मिलाई जाती हैं और इसे आमतौर पर चावल के साथ परोसा जाता है।

कढ़ी (उत्तर भारत)

Indian summer recipes
इसे आमतौर पर सादे चावल या खिचड़ी के साथ परोसा जाता है। (Photo Source: Pexels)

उत्तर भारत की कढ़ी सबसे लोकप्रिय ट्रेडिशनल व्यंजनों में से एक है। इसे छाछ और बेसन से तैयार किया जाता है तथा इसमें जीरा, राई, मेथी, करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाया जाता है। कढ़ी-चावल का स्वाद गर्मियों में एक हल्का और आरामदायक भोजन माना जाता है।

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