भारत में कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो अपनी खूबसूरत प्राकृतिक नजारों के लिए प्रसिद्ध हैं। शांत वातावरण के बीच हरियाली से भरी घाटी, पहाड़, झरने और प्राकृतिक नजारों के बीच बैठकर कुछ देर तक बिताना सुकून भरा होता है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां रात को खुले आसमान के नीचे सोते वक्त ऊपर सितारों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है और सुबह जब आंख खुलती है, तो सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को सुनहरे रंग में रंगती नजर आती हैं। इसके साथ ही आपको दूर तक फैले घने जंगल या रेगिस्तान दिखाई देते हैं। किसी जगह की खूबसूरती देखने के लिए होटल में रात बिताने से अच्छा है कैंपिंग करना। इसके जरिए आप पर्यटन स्थलों को अलग तरीके से देख और महसूस कर सकते हैं। भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां आप खुले आसमान के नीचे बिताई गई रात हमेशा के लिए यादगार बन सकती है। आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में:

1- ऋषिकेश, उत्तराखंड

योग नगरी ऋषिकेश में आप कैंपिंग के साथ कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। गंगा नदी के किनारे बने कैंप में रहकर आप नदी के पास रात बिता सकते हैं। यहां रिवर राफ्टिंग और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। आसपास की पहाड़ियां और घने जंगल इसे कुछ दिनों की कैंपिंग के लिए बेहतरीन जगह बनाते हैं।

2- जैसलमेर, राजस्थान

पहाड़ों से अलग मरुस्थल का अनुभव लेना है तो जैसलमेर में कैंपिंग कर सकते हैं। जैसलमेर अपने रेगिस्तानी कैंपिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। खासकर सम और उसके आसपास के रेत के टीलों में कई कैंप मिलते हैं। यहां टेंट में ठहरने के साथ पारंपरिक राजस्थानी संगीत और व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। खुले रेगिस्तान में तारों से भरे आसमान के नीचे रात बिताना यहां की कैंपिंग का खास अनुभव होता है। सूर्यास्त के समय रेगिस्तान का बदलता रंग भी देखने लायक होता है।

3- स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश

चारों ओर ऊंचे और बंजर पहाड़, ऊंचाई पर बसे गांव और शानदार प्राकृतिक नजारों के साथ रात में खुले आसमान के बीच सितारों के साथ रात बितानी है तो स्पीति वैली जा सकते हैं। यहां आपको हरे-भरे पहाड़ी इलाकों से बिल्कुल अलग अनुभव मिलेगा।

4- तीर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश

हरियाली के साथ शांत वातावरण के बीच रात बितानी है तो हिमाचल प्रदेश के तीर्थन वैली जा सकते हैं। यह घाटी घने जंगलों, पहाड़ी नदियों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहां कैंपिंग के दौरान आप प्रकृति के करीब समय बिता सकते हैं और हिमालय के खूबसूरत इलाकों को करीब से देख सकते हैं।

5- कूर्ग, कर्नाटक

कर्नाटक का कूर्ग अपने कॉफी बागानों और हरी-भरी पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां आप हरियाली, शानदार मौसम और जंगलों के बीच शानदार लम्हा गुजार सकते हैं। कैंपिंग के साथ आप कॉफी बागानों की सैर, छोटी ट्रेकिंग और आसपास के झरनों व अन्य प्राकृतिक जगहों को भी देख सकते हैं।

6- पुष्कर, राजस्थान

पुष्कर में भी कैंपिंग कर आप राजस्थान की संस्कृति और ग्रामीण जीवन को करीब से देख सकते हैं। खासकर पुष्कर के प्रसिद्ध ऊंट मेले के दौरान यहां का नजारा काफी शानदार होता है। इस दौरान शहर और आसपास का रेगिस्तानी इलाका यात्रियों, व्यापारियों, ऊंटों और पारंपरिक कार्यक्रमों से गुलजार रहता है।

7- रण ऑफ कच्छ, गुजरात

कल्पना करें कि सफेद नमक के मैदान के बीच कहीं टेंट लगाकर सो रहे हों और ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारे नजर आएं तो कैसा लगेगा। रण ऑफ कच्छ में आप यह शानदार नजारा देख सकते हैं। ठंडे मौसम के दौरान यहां टेंट में ठहरने और सफेद रेगिस्तान को देखने का मौका मिलता है। खासतौर पर रण उत्सव के दौरान यहां घूमने का अनुभव और भी खास हो जाता है। खासकर सूर्यास्त और पूर्णिमा की रात में सफेद रेगिस्तान का नजारा पहाड़ों और जंगलों में होने वाली सामान्य कैंपिंग से बिल्कुल अलग बनाता है।

8- वायनाड, केरल

खुले आसमान में तारों के बीच रात बिताने के लिए आप वायनाड भी जा सकते हैं। जंगलों और हरियाली के बीच कैंपिंग करने यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। यह इलाका पहाड़ियों, कॉफी बागानों, झरनों और वन्यजीवों से भरपूर शानदार प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता है।

9- सोनमर्ग, जम्मू-कश्मीर

बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे-भरे मैदानों और पहाड़ी नदियों का नजारा देखना है तो सोनमर्ग में कैंपिंग कर सकते हैं। गर्मियों में यहां का मौसम सुहावना रहता है और पूरा इलाका हरियाली से भर जाता है।

10- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

खूबसूरत समुद्र तट, हरे-भरे पेड़-पौधे और द्वीपों का प्राकृतिक नजारा देखने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जा सकते हैं। स्थानीय नियमों के अनुसार यहां समुद्र के पास ठहरने की सुविधा मिल सकती है।

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