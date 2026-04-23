वॉश बेसिन का दिनभर इस्तेमाल किया जाता है। रोजाना इसे अच्छे से साफ करना संभव नहीं है। ऐसे में इसके ऊपर पीले-पीले दाग जिद्दी दाग जमने लगते हैं। इन्हें हटाने में बहुत मेहनत लगती है। वहीं कई बार ऐसा होता है अचानक से मेहमानों का फोन आ जाए कि वो घर आ रहे हैं और आपके घर के वॉश बेसिन गंदे हो रहे हैं। इन्हें साफ करने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम न हो तो आप यहां बताए हैक्स ट्राई कर सकते हैं। इनकी मदद से आप बिना ज्यादा मेहनत किए Wash Basin के जिद्दी दाग का साफ कर पाएंगी। इसके साथ ही वॉश बेसिन से आने वाली बदबू से भी छुटकारा मिलेगा।

अमोनिया और सिरका

जब भी आपको फटाफट वॉश बेसिन साफ करना हो तो इसके लिए आपको घर में अमोनिया और सिरका रखना चाहिए। यह तरीका काफी असरदार है। इसके लिए एक कप पानी में 3 से 4 चम्मच सिरका मिलाकर दाग वाली जगहों पर डाल दें। इसके बाद ऊपर से आपको थोड़ा सा अमोनिया पाउडर डालना है। इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें। फिर ब्रश से रगड़कर दाग साफ कर दें। इन चीजों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इस्तेमाल करते समय मास्क और ग्लब्स पहनें।

सोडा-नमक और नींबू

अगर आप आपके पास ऊपर बताई गई चीजें नहीं हैं तो घर में रखीं कुछ चीजों की मदद से भी आप वॉश बेसिन को साफ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोडा, नमक और नींबू की जरूरत होगी। सबसे पहले नींबू के छिलकों को पर थोड़ा सा नमक डालें। फिर थोड़ा सा बाथरूम क्लीनर मिलाएं। इसे पकड़कर उस जगह रगड़ दें जहां दाग हो। थोड़ी देर लगा रहने दें फिर ब्रश से सफाई करें। बाद में साफ पानी से धो दें। अगर आपके वॉश बेसिन से बदबू आ रही है तो उसमें नेफ्थलीन की बॉल्स डाल दें।