Spot the Difference Puzzle: अगर आप बारीक से भी बारीक चीजों को तुरंत पहचानकर पकड़ लेते हैं तो ग्रॉसरी शॉपिंग की इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखें। ये दोनों तस्वीरें पहली नजर में तो बिल्कुल एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन इनमें 3 छोटे-छोटे अंतर छिपे हैं। लेकिन रुकिए आपके पास सिर्फ 20 सेकंड हैं। घड़ी चालू करें और देखें कि क्या आप समय खत्म होने से पहले तीनों अंतर ढूंढ पाते हैं। तस्वीर में एक लड़की सुपरमार्केट में ग्रॉसरी खरीद रही है।

सामने कैशियर बिल बनाने के लिए तैयार है और आसपास रखा सामान भी सामान्य दिख रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो पता चलेगा कि इन दोनों तस्वीरों में 3 छोटे-छोटे अंतर छिपे हुए हैं। फोटो में कुछ अंतर ऐसे हैं जो तुरंत नजर आ सकते हैं, जबकि कुछ को ढूंढने के लिए आपको तस्वीर को गौर से देखना होगा। यही वजह है कि ऐसी पहेलियां सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करतीं, बल्कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को भी परखती हैं।

आइए आपकी मदद करते हैं तो जानें आपको कहां-कहां देखना है?

अगर आपको अंतर ढूंढने में परेशानी हो रही है, तो सिर्फ लोगों पर ध्यान मत दीजिए। एक-एक करके तस्वीर के अलग-अलग हिस्सों को देखें।

ग्रॉसरी का सामान

शॉपिंग बास्केट

चेकआउट काउंटर

कैशियर के आसपास की चीजें

तस्वीर का बैकग्राउंड

अभी तक आपको अंतर पहचान में नहीं आए तो पूरी तस्वीर को एक साथ देखने के बजाय, अगर आप एक हिस्से पर फोकस करेंगे तो अंतर जल्दी पकड़ में आ सकते हैं।

आपका चैलेंज

अब 20 सेकंड का टाइमर लगाइए और कोशिश कीजिए कि समय खत्म होने से पहले तीनों अंतर ढूंढ लें। अगर आपने ऐसा कर लिया, तो समझिए आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स वाकई कमाल की हैं।

आखिर ऐसी पजल खेलने से क्या फायदा होता है?

कैडाबाम्स हॉस्पिटल्स की सीनियर साइकोलॉजिस्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेहा कैडाबाम ने Indianexpress से बातचीत में बताया कि ‘स्पॉट द डिफरेंस’ जैसी पजल सिर्फ ध्यान लगाने की क्षमता ही नहीं परखती, बल्कि दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ एक्टिव करती हैं। इनमें सबसे अहम है ऑब्जर्वेशन स्किल, क्योंकि दिमाग को दो लगभग एक जैसी तस्वीरों में बहुत छोटे-छोटे अंतर ढूंढने पड़ते हैं। इसके अलावा ये पजल विजुअल प्रोसेसिंग, याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता को भी बेहतर बनाने में मदद करती हैं।

उनके मुताबिक, जब हम दो तस्वीरों की तुलना करते हैं, तो दिमाग पहली तस्वीर की जानकारी को कुछ समय के लिए याद रखता है और दूसरी तस्वीर से उसका मिलान करता है। इससे चीजों को पहचानने, पैटर्न समझने और याद रखने की क्षमता मजबूत होती है। साथ ही दिमाग यह भी तय करता है कि किस हिस्से पर पहले ध्यान देना है और जो अंतर दिख रहा है, वह सही है या नहीं।

नेहा कैडाबाम कहती हैं कि इस तरह की पजल दिमाग के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज की तरह काम करती हैं। इन्हें हल करने के दौरान लगातार फोकस बनाए रखना पड़ता है, तेजी से जानकारी समझनी होती है और ध्यान व याददाश्त का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है।

मनोवैज्ञानिक नजरिए से वह बताती हैं कि इस तरह की पहेलियां दिमाग को एक्टिव रखने का अच्छा तरीका हैं। इन्हें हल करने के दौरान व्यक्ति को लगातार ध्यान लगाना पड़ता है, तेजी से जानकारी को समझना होता है और याददाश्त के साथ-साथ एकाग्रता दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है।

जवाब ढूंढ लिया?

अगर आपको लगता है कि आपने तीनों अंतर ढूंढ लिए हैं, तो अब अपनी नजर को एक बार फिर तस्वीर पर दौड़ाइए और खुद को दोबारा चेक कर लीजिए। अगर अभी भी कोई अंतर छूट गया है, तो चिंता की बात नहीं।

यहां जानें जवाब

इन दोनों तस्वीरों में ये 3 अंतर हैं:

ब्रेड की पोजिशन

बाईं तस्वीर में ब्रेड काउंटर पर रखी हुई है।

दाईं तस्वीर में दुकानदार ब्रेड हाथ में पकड़े हुए है।

दुकानदार की टी-शर्ट का कॉलर

बाईं तस्वीर में टी-शर्ट पर कॉलर नहीं है।

दाईं तस्वीर में सफेद कॉलर दिखाई दे रहा है।

बच्चे की हुडी (गले के पास)

बाईं तस्वीर में हुडी का गले वाला हिस्सा साधारण है।

दाईं तस्वीर में हुडी की डोरी/नेक का आकार अलग दिखाई देता है।