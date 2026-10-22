सुबह के समय कई बार समझ नहीं आता कि नाश्ते में ऐसा क्या बनाएं, जो कम समय में स्वादिष्ट बने और बड़ों से लेकर बच्चों तक को पसंद आए। खासकर कामकाजी महिलाओं के लिए यह समस्या अधिक रहती है, क्योंकि एक ही तरह का खाना खाकर बच्चों का मन ऊब जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि बच्चे रोटी खाकर ऊब गए हैं, तो उन्हें नाश्ते से लेकर टिफिन तक में पालक का लिफाफा पराठा दे सकते हैं। यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहतमंद भी होता है।

पालक लिफाफा पराठा में पौष्टिकता के साथ मसालों का स्वाद मिलता है। साथ ही यह देखने में भी काफी आकर्षक लगता है। इसकी खासियत है कि इसे लिफाफे के आकार में तैयार किया जाता है, जिससे यह सामान्य पराठे से थोड़ा अलग दिखता है। यह टिफिन, सुबह के नाश्ते और शाम की हल्की भूख के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।

पालक लिफाफा पराठा बनाने के लिए सामग्री

2 कप गेहूं का आटा

1 कप ताजा पालक

नमक स्वादानुसार

1 छोटा चम्मच तेल

जरूरत अनुसार पानी

भरावन के लिए सामग्री

1 बारीक कटा हुआ प्याज

आधा कप कद्दूकस किया हुआ पनीर

1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

आधा छोटा चम्मच अजवाइन

आधा छोटा चम्मच चाट मसाला

एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

नमक स्वादानुसार

सेंकने के लिए 2-3 बड़े चम्मच तेल या घी

इस तरह बनाएं पालक लिफाफा पराठा

सबसे पहले पालक की पत्तियों को अच्छी तरह धो लें। एक बर्तन में पानी गर्म करके पालक को 1-2 मिनट के लिए डालें। इसके बाद इसे निकालकर ठंडे पानी में डाल दें। पानी अच्छी तरह निथारने के बाद पालक को मिक्सर में पीसकर बारीक पेस्ट बना लें। एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें। इसमें पालक का पेस्ट, नमक और एक छोटा चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। जरूरत के अनुसार थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। आटे को ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दें

इसके बाद एक बर्तन में कद्दूकस किया हुआ पनीर, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें। अब गूंथे हुए आटे से मध्यम आकार की लोइयां बना लें। एक लोई को सूखे आटे की मदद से गोल रोटी की तरह बेलें। रोटी के बीच में 1-2 बड़े चम्मच भरावन रखें। अब रोटी के चारों किनारों को एक-एक करके बीच की ओर मोड़ें, ताकि यह चौकोर लिफाफे जैसा बन जाए। किनारों को हल्के हाथ से दबाकर बंद कर दें, जिससे भरावन बाहर न निकले।

तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल या घी लगाएं। तैयार पराठे को मोड़ी हुई तरफ से पहले तवे पर रखें। दोनों तरफ से पलट-पलटकर सेंकें। जब पराठा दोनों तरफ से सुनहरा और अच्छी तरह पक जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें। तैयार पालक लिफाफा पराठे को आप गरमागरम दही, हरी चटनी, टमाटर की चटनी या अचार के साथ परोस सकते हैं।

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