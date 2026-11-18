सर्दियों में मिलने वाली पालक को आजकल कई लोग बीजों से घर पर ही लगा रहे हैं। इन्हें बगीचों के अलावा गमले या किसी चौड़ी जगह पर भी आसानी से उगाया जा सकता है। घर पर उगाई गई पालक ताजी, हरी और ज्यादा स्वादिष्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें हानिकारक कीटनाशकों या कैमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

अगर आपने घर पर पालक लगाई है, तो इससे जुड़ी बीमारियों और बचाव के तरीकों के बारे में भी जान सकते हैं। पालक लगाने के तरीके के अलावा इसमें होने वाले रोग या बीमारियों का पता होने पर आप इसका समय रहते इलाज कर सकते हैं। पत्तियों का मुरझाना, दाग-धब्बे या फफूंद रोग की वजह से हो सकता है। ऐसे में पालक की देखभाल के लिए यहां बताए गए तरीके मददगार साबित हो सकते हैं।

पत्ती धब्बा रोग

बगीचे या गमले में लगी पालक के पत्तों पर आपने अगर छोटे-छोटे भूरे या काले धब्बे देखे हैं, तो यह बीमारी का संकेत हो सकता है। यह बीमारी फफूंद, कवक, जीवाणु या कीटों के कारण हो सकती है। इस रोग की वजह से पत्तियों के ऊपर अलग-अलग आकार के धब्बे बन जाते हैं।

डाउनी मिल्ड्यू

इस रोग में पालक की पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले या भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे सकते हैं। संक्रमण की वजह से पत्तियां मुड़ने लगती हैं और समय से पहले ही पत्ते सूखकर मर जाते हैं। इससे पौधों का विकास भी प्रभावित हो सकता है।

पाउडरी मिल्ड्यू

इस बीमारी में पालक के पत्तों के ऊपर सफेद पाउडर जैसी परत दिखाई देती है। जिससे पत्तियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं। यह भी एक फंगस रोग है, जिसमें पत्तियां और तनों को नुकसान पहुंचता है।

जड़ों का सड़ना

अगर पालक के पौधों में ज्यादा पानी देते हैं या गमले में जलभराव रहता है, तो यह जड़ों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे पालक के पत्ते नीचे से गलने लगते हैं और फिर एक समय बाद सूख जाते हैं। इस रोग से पौधों को बचाने के लिए पानी जमा न होने दें। जरूरत से ज्यादा सिंचाई करने से बचें।

बचाव का तरीका

अगर आपने अपने बगीचे, घर या गमले में पालक के बीज लगाए हैं, तो इनकी देखभाल सही तरीके से करें। जब पत्तियां कोमल होती हैं, तो उनमें रोग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। पालक की पत्तियों को नियमित रुप से चेक करते रहें। इसके अलावा सर्दियों के समय ज्यादा पानी देने से बचें। अगर आपको खराब पत्तियां दिख रही हैं, तो इन्हें तुरंत हटा दें। संक्रमित पत्तियां बाकी पौधों को भी खराब कर सकती है। पालक को कीटों से दूर रखने के लिए चूल्हे की राख का छिड़काव समय-समय पर किया जा सकता है।