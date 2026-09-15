घर के कोनों, छत और दरवाजे के आसपास जमी मकड़ी के जाले साफ करने के कुछ ही दिनों बाद फिर से वो नजर आने लगते हैं। हर बार जाले हटाने के लिए सिर्फ झाड़ू चलाना काफी नहीं होता है। मकड़ियां अक्सर उन जगहों पर जाला बनाती हैं जहां उन्हें शिकार यानी छोटे कीड़े आसानी से मिलते हैं।

इसके अलावा जहां लंबे समय तक कम छेड़छाड़ होती है। खिड़की-दरवाजों के आसपास की छोटी दरारें, अंधेरे कोने, स्टोर रूम और फर्नीचर के पीछे की जगहें भी उनका ठिकाना होती हैं। ऐसे में सफाई करते समय आपको कुछ गलतियों पर ध्यान देना चाहिए और सफाई के तरीके में भी बदलाव करना चाहिए ताकि इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके।

सबसे पहले जाला हटाएं

छत के कोनों और दीवार से जुड़े हिस्सों में जाला हटाने के लिए आप लंबे हैंडल वाले वेब डस्टर या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान सामने दिखने वाली जगह साफ करने के साथ-साथ उसके आसपास के कोने, खिड़की की चौखट, पर्दे के पीछे और फर्नीचर के पीछे भी देख लें।

जिस जगह बार-बार जाला बन रहा है, उसे सही से देखें

अगर हर बार एक ही कोने में जाला बनता है तो उसे सामान्य धूल वाली जगह समझकर छोड़ने के बजाय वहां कारण तलाशें। यह देखें कि खिड़की के फ्रेम में कोई गैप तो नहीं है। दरवाजे के नीचे खाली जगह तो नहीं है। फर्नीचर दीवार से बिल्कुल सटाकर तो नहीं रखा। स्टोर एरिया में बहुत सारे डिब्बे या सामान जमा तो नहीं हैं। क्योंकि मकड़ियां अक्सर शांत और कम छेड़ी जाने वाली जगहों में छिपती हैं।

रात में दरवाजे के ठीक पास तेज रोशनी पर ध्यान दें

घर के बाहर या दरवाजे-खिड़की के ठीक पास लगी रोशनी रात में उड़ने वाले कीड़ों को आकर्षित कर सकती है। ये कीड़े मकड़ियों के लिए भोजन है। ऐसे में अगर संभव हो तो बाहरी रोशनी को दरवाजे और खिड़की से थोड़ा दूर रखें।

स्टोर रूम और बालकनी को लंबे समय तक अस्त-व्यस्त न छोड़ें

पुराने कार्टन, कागज, बैग, लकड़ी और लंबे समय से एक जगह रखा सामान मकड़ियों को छिपने की जगह दे सकता है। खासकर स्टोर रूम में सफाई करते समय सिर्फ फर्श न साफ करें, बल्कि डिब्बों के पीछे और नीचे भी देखें।

पौधे और झाड़ियां दीवार से चिपकी हों तो उन्हें ट्रिम करें

अगर घर की बाहरी दीवार से बेल, घनी झाड़ियां या पेड़ की शाखाएं लगातार लगी हुई हैं तो वे मकड़ियों और दूसरे कीड़ों के लिए घर के करीब आने का रास्ता दे सकती हैं। पौधों को दीवार और खिड़कियों से थोड़ा दूर रखना मददगार हो सकता है।

घर पर बनाकर डाल सकते हैं ये घोल

इस घोल को बनाने के लिए आपको 1 कप पानी, 10–15 बूंद पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल और एक स्प्रे बोतल की जरूरत होगी। इसे अच्छी तरह हिलाकर खिड़की की चौखट, दरवाजे के आसपास, छत के कोनों, अलमारी के पीछे या जहां बार-बार जाला बनता है, वहां हल्का स्प्रे कर सकते हैं।