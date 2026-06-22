Spider Plant Care Tips: घरों, ऑफिस, गार्डन या कैफे में आपने स्पाइडर प्लांट को खूब देखा होगा। इस इंडोर प्लांट को लोग अपने घरों और ऑफिस में सजावट के तौर पर लगाना पसंद करते हैं। इसकी हरी-भरी लंबी पत्तियां खूबसूरती बढ़ाने के अलावा हवा को साफ रखने का भी काम करती हैं। हालांकि गर्मियों के समय कई लोगों को शिकायत होती है कि इनकी पत्तियां किनारे से ब्राउन या भूरी होने लगती हैं। धीरे-धीरे यह समस्या पूरे पौधे को प्रभावित कर सकती है। अगर आपके स्पाइडर प्लांट की पत्तियां भी ब्राउन हो रही हैं तो इसके पीछे कुछ आम गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं।

खराब पानी का इस्तेमाल

स्पाइडर प्लांट की पत्तियां काफी नाजुक होती हैं। कई बार पानी में मौजूद क्लोरीन और फ्लोराइड जैसे रसायन इसकी पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसकी वजह से पत्तियां सिरे से जलने लगती हैं। इसके लिए आप फिल्टर या बारिश का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं।

गलत जगह रखना

स्पाइडर प्लांट ट्रॉपिकल पौधों की प्रजाति है जो नमी वाली जगहों पर ज्यादा बेहतर तरीके से बढ़ता है। शुष्क वातावरण या ज्यादा गर्मी की वजह से पत्तों के किनारे सूख सकते हैं। इस वजह से पौधे आसपास नमी बनाए रखना जरूरी होता है।

पानी देने का तरीका

कई बार हम पौधों को ज्यादा पानी दे देते हैं या फिर बहुत कम पानी देते हैं जिसकी वजह से स्पाइडर प्लांट की जड़ें प्रभावित हो सकती हैं। यही वजह है कि पत्तियां ब्राउन या काली पड़ने लगती हैं। इसके लिए आप मिट्टी में थोड़ी सी नमी रखें और ऊपरी सतह सूखने पर ही पानी दें।

धूप में रखना

गर्मियों के समय तेज धूप की वजह से स्पाइडर प्लांट सूख सकता है। ऐसे में इसे सीधे धूप के संपर्क से बचाकर रखें और किसी छायादार जगह पर रख सकते हैं जिससे इसके पत्ते सुरक्षित रहेंगे।

छोटे गमले का इस्तेमाल

अगर आप स्पाइडर प्लांट को छोटे गमले में रख रहे हैं तो इससे पौधे को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। ऐसे में पत्तियों का रंग हरे से भूरा या पीला होने लगता है। इसलिए हर एक या दो साल में पौधे को थोड़े बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं।

स्पाइडर प्लांट को स्वस्थ रखने के लिए इसे इनडायरेक्ट सनलाइट दें। इसके अलावा जरूरत के अनुसार ही पौधे को पानी दें। अगर पत्तियां सूखी या ब्राउन हो रही हैं तो उन्हें काटते रहें। साथ ही पौधे के आसपास नमी बनाए रखें। सही देखभाल से आप स्पाइडर प्लांट को पूरे साल हरा-भरा रख सकते हैं।