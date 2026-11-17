कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई दूसरी सब्जी नहीं होती और समझ नहीं आता कि लंच या डिनर में क्या बनाया जाए। ऐसे में अगर आपके पास कुछ टमाटर रखे हैं, तो आप उनसे भी स्वादिष्ट सब्जी तैयार कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मसालेदार भरवा टमाटर की सब्जी ट्राई नहीं है तो आपको यहां बताई रेसिपी से इसे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए।

इसमें टमाटर के अंदर चना दाल, मूंगफली, तिल और कुछ मसालों की स्टफिंग भरी जाती है। इसके बाद दही और मसालों वाली गाढ़ी ग्रेवी में इन्हें पकाया जाता है। इसका चटपटा और मसालेदार स्वाद रोटी, पराठे या पूरी के साथ खूब जमेगा।

भराई (स्टफिंग) के लिए सामग्री

नमकीन भुनी चना दाल – 1 कप

मसूर दाल मोठ – ¼ कप

सफेद तिल – 1 बड़ा चम्मच

भुनी हुई मूंगफली – ⅓ कप

हरे धनिये के डंठल – 1-2 बड़े चम्मच (बारीक कटे)

अदरक – 1 इंच (छिला और कटा हुआ)

हरी मिर्च – 2-3 (दरदरी कटी हुई)

नमक – स्वादानुसार

देगी लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटा चम्मच

हींग – 1 चुटकी

अजवाइन – 1 चुटकी

भरवां टमाटर के लिए

बड़े टमाटर – 5

नमक – स्वादानुसार

तैयार स्टफिंग – जरूरत के मुताबिक

दही का मिश्रण बनाने के लिए जरूरी चीजें

दही – ½ कप

अदरक-लहसुन का पेस्ट – 1 बड़ा चम्मच

हल्दी पाउडर – 1 छोटा चम्मच

देगी लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच

ग्रेवी बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

सरसों का तेल – 1 बड़ा चम्मच

तेल – 1-2 बड़े चम्मच

जीरा – ½ छोटा चम्मच

धनिया पाउडर – ½ बड़ा चम्मच

तैयार दही का मिश्रण

तैयार भरवां टमाटर

ताजा हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच (मोटा कटा हुआ)

मक्खन – 2 चम्मच

पानी – जरूरत के मुताबिक

नमक – स्वादानुसार

बची हुई स्टफिंग – जरूरत के मुताबिक

गार्निश के लिए भी कर ले यें तैयारी

हरा धनिया

मिर्च का तेल

मसालेदार भरवां टमाटर रेसिपी

सबसे पहले तैयार करें टमाटर की स्टफिंग

सबसे पहले एक मिक्सर जार में नमकीन चना दाल, मसूर दाल मोठ, सफेद तिल और भुनी हुई मूंगफली डालें। इन्हें हल्का दरदरा पीस लें। ध्यान रखें कि इसका बारीक पाउडर न बनाएं। अब इसमें हरे धनिये के डंठल, अदरक, हरी मिर्च, नमक, देगी लाल मिर्च पाउडर, हींग और अजवाइन डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपकी मसालेदार स्टफिंग तैयार है।

टमाटर में भरें मसाला

टमाटर को अच्छी तरह धोकर ऊपर का हिस्सा काट लें। इसके बाद चाकू या चम्मच की मदद से अंदर का गूदा और बीज सावधानी से निकाल लें। टमाटर के अंदर थोड़ा नमक छिड़कें और तैयार स्टफिंग को अच्छी तरह भर दें। ऊपर से टमाटर का काटा हुआ हिस्सा लगा सकते हैं।

अब तैयार करें दही का मिश्रण

एक बाउल में दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर और देगी लाल मिर्च पाउडर डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह फेंटकर एकसार कर लें। ध्यान रखें कि दही में गांठें न रहें।

इस तरह बनाएं मसालेदार ग्रेवी

अब एक कड़ाही में सरसों का तेल और सामान्य तेल गर्म करें। इसमें जीरा डालकर चटकने दें। इसके बाद आंच धीमी कर दें और तैयार दही का मिश्रण डालते हुए लगातार चलाएं। अब धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक मिलाएं।

मसाले को धीमी आंच पर तब तक पकाएं, जब तक मिश्रण अच्छी तरह पक न जाए और तेल हल्का अलग दिखाई देने लगे। जरूरत के मुताबिक थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी तैयार करें।

ग्रेवी में पकाएं भरवां टमाटर

अब तैयार भरवां टमाटर को सावधानी से ग्रेवी में रखें। इन्हें ढककर धीमी आंच पर पकने दें, ताकि टमाटर अंदर तक नरम हो जाएं और मसालों का स्वाद उनमें अच्छी तरह समा जाए। बीच-बीच में ग्रेवी को चेक करते रहें। टमाटर को बार-बार पलटने से बचें। जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी मिला सकते हैं।

सबसे आखिर में करें ये काम

जब टमाटर अच्छी तरह पक जाएं, तब इसमें मक्खन और कटा हुआ हरा धनिया डालें। बची हुई स्टफिंग को भी ग्रेवी में मिलाकर कुछ देर पकाएं। अब गैस बंद कर दें। ऊपर से हरा धनिया और थोड़ा मिर्च का तेल डालकर गार्निश करें। तैयार है आपका चटपटा और मसालेदार भरवा टमाटर। इसे गरमा-गरम रोटी, पराठे या पूरी के साथ सर्व करें।