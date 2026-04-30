बच्चे हो या बड़े कुरकुरे चिप्स खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। वहीं चाय के साथ भी लोगों को नमकीन खाने की आदत होती है। यूं तो बाजार में चिप्स और नमकीन के बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। लेकिन इनका सेवन बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप घर पर मसूर का दाल का चिप्स (Masoor Dal Chips) बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यह खाने में जितना टेस्टी होता है बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान होता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप भी अपने बच्चों को बाहर से खरीदकर चिप्स नहीं खिलाना चाहते हैं तो आप यहां बताई रेसिपी फॉलो कर सकते हैं।

सर्विंग्स: 4 | तैयारी का समय: 10 मिनट | पकाने का समय: 10 मिनट | कुल समय: 20 मिनट | कैलोरी: 150 प्रति सर्विंग

जानिए कितना मिलेगा इससे पोषण

– प्रोटीन: 8 ग्राम

– कार्बोहाइड्रेट: 25 ग्राम

– फाइबर: 5 ग्राम

– वसा: 5 ग्राम

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

– 1 कप उड़द दाल का आटा

– 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

– 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

– स्वादानुसार नमक

– आवश्यकतानुसार पानी

इस तरह करें तैयार

एक कटोरे में मसूर दाल का आटा लें। उसमें लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नमक मिलाएं। इसके बाद आपको धीरे-धीरे पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लेना है। बहुत पतली लोई बेलकर अपने मनपसंद अनुसार आकार में काट लेना है। गरम तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। या फिर आप 400°F पर 12-15 मिनट तक बेक कर सकते हैं। पेपर टॉवल पर निकालकर तेल निकाल दें और हल्का मसाला छिड़कें।

इन बातों का रखें ध्यान

– कुरकुरापन बढ़ाने के लिए तेल गरम रखें।

– अधिक लाल मिर्च या चुटकी भर गरम मसाला डालकर तीखापन कम या ज्यादा कर सकते हैं।

– इन्हें तलने के बजाय बेक कर सकते हैं? इसे आप 400°F पर 12-15 मिनट तक बेक करें, एक बार पलट दें।

– इन्हें आप दही की चटनी, सालसा या पुदीने की चटनी के साथ अच्छे लगते हैं।