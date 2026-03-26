गर्मियों के मौसम में ऐसी चीजों का सेवन किया जाता है, जो शरीर को अंदर से ठंडा दें। इस दौरान कई तरह के रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स पसंद किए जाते हैं, जिनमें शिकंजी भी शामिल है। खट्टा-मीठा और हल्का मसालेदार स्वाद वाली शिकंजी गर्मी में तुरंत ताजगी देने का काम करती है। यही वजह है कि लोग इसे इस मौसम में खूब पसंद करते हैं। आप घर पर भी बाजार जैसी चटपटी नींबू शिकंजी आसानी से बना सकते हैं। यहां इसकी आसान रेसिपी साझा की गई है।

चटपटी नींबू शिकंजी बनाने की सामग्री | Masala Shikanji Recipe

1.5 चम्मच जीरा

1-2 छोटी चम्मच काली मिर्च

1-2 छोटी चम्मच सौंफ

2-3 बड़े चम्मच काला नमक

1 छोटी चम्मच सादा नमक

1 छोटी चम्मच सूखा पुदीना

1 छोटी चम्मच सोंठ पाउडर

3-4 हरी इलायची

1 बड़ा चम्मच चीनी

1 नींबू का रस

1 चम्मच तैयार शिकंजी मसाला

1 चम्मच चीनी (स्वादानुसार)

2 चम्मच भीगे हुए सब्जा के बीज

ठंडा सोडा पानी

बर्फ के टुकड़े

चटपटी नींबू शिकंजी बनाने की विधि | How to make Shikanji

1- सबसे पहले जीरा, काली मिर्च और सौंफ को पैन में धीमी आंच पर हल्का भून लें। इससे मसालों की खुशबू अच्छी हो जाती है।

2- भुने हुए मसालों को ठंडा होने दें। इसके बाद इन्हें मिक्सर जार में डाल दें। साथ ही इसमें 2-3 बड़े चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच सादा नमक और 1 छोटी चम्मच सूखा पुदीना डालें।

3- अब मिक्सर में 1 छोटी चम्मच सोंठ पाउडर, 3-4 हरी इलायची और 1 बड़ा चम्मच चीनी डालकर बारीक पीस लें। तैयार मसाले को एयरटाइट कंटेनर में भरकर रखें।

4- एक कांच के गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े डालें। ऊपर से एक चम्मच शिकंजी मसाला, 1 चम्मच चीनी, भीगे हुए सब्जा के बीज, नींबू का रस और पुदीने की कुछ पत्तियां डालें।

5- गिलास में ठंडा सोडा पानी डालें और चम्मच की मदद से सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दें। आपकी ठंडी-ठंडी चटपटी नींबू शिकंजी तैयार है।

अब आप ठंडी-ठंडी चटपटी नींबू शिकंजी के स्वाद का लुत्फ उठा सकते हैं। इस गर्मी में इस आसान रेसिपी को जरूर ट्राई करें। नींबू शिकंजी गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या से बचाव होता है। इसमें मिलाए गए मसाले पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

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