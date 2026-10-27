अक्सर पूरे हफ्ते काम करने के बाद जब वीकेंड आता है, तो इस मौके पर लोग जरूरी काम करने के साथ ही बाहर घूमने जाते हैं और घर पर फिल्म भी देखते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे व्यंजन बनाने की कोशिश करते हैं, जो स्वादिष्ट हो। अगर आप भी अपने वीकेंड को खास बनाना चाहते हैं, तो इस मौके पर आप मशरूम टिक्का और मसाला पुलाव बना सकते हैं। ये व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ देखने में भी काफी आकर्षक लगते हैं। मशरूम टिक्का में दही और मसालों का चटपटा स्वाद मिलता है, जबकि मसाला पुलाव की खुशबू और उसमें इस्तेमाल होने वाले साबुत मसाले खाने का जायका बढ़ा देते हैं। इन दोनों व्यंजनों को एक साथ परोसने से डिनर खास बन सकता है। आइए जानते हैं घर पर ये दोनों खास व्यंजन किस तरह बनाएं।

मशरूम टिक्का बनाने के लिए सामग्री

250 ग्राम मशरूम

आधा कप गाढ़ा दही

1 बड़ा चम्मच बेसन

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

1 छोटा चम्मच चाट मसाला

आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

1 बड़ा चम्मच तेल

स्वादानुसार नमक

शिमला मिर्च और प्याज (वैकल्पिक)

मशरूम टिक्का बनाने की विधि

सबसे पहले मशरूम को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें। इसके बाद मशरूम को दो टुकड़ों में काट लें। अगर मशरूम छोटे हैं, तो उन्हें साबुत भी रख सकते हैं। इसके बाद एक बर्तन में गाढ़ा दही लें। इसमें बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, नींबू का रस, तेल और नमक डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लें।

अब तैयार मिश्रण में मशरूम डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसालों की परत मशरूम पर अच्छी तरह चढ़ जाए। इसमें प्याज और शिमला मिर्च के टुकड़े भी मिला सकते हैं। अब इसे करीब 20 से 30 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि मशरूम में मसालों का स्वाद अच्छी तरह समा जाए। इसके बाद एक नॉनस्टिक पैन में तेल गर्म करें। अब मैरिनेट किए हुए मशरूम को पैन में डालें और मध्यम आंच पर इन्हें बीच-बीच में पलटते हुए पका लें। मशरूम को अच्छी तरह पकने और हल्का सुनहरा होने तक भूनें। पकने के बाद ऊपर से थोड़ा चाट मसाला छिड़कें।

मसाला पुलाव बनाने की सामग्री

1 कप बासमती चावल

1 मध्यम आकार का प्याज

1 छोटा टमाटर

आधा कप मटर

आधा कप कटी हुई गाजर

1 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1 तेजपत्ता

1 छोटी दालचीनी

2 से 3 लौंग

2 हरी इलायची

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

2 बड़े चम्मच तेल या घी

स्वादानुसार नमक

जरूरत अनुसार पानी

इस तरह बनाएं स्वादिष्ट मसाला पुलाव

सबसे पहले बासमती चावल को दो से तीन बार पानी से धो लें। इसके बाद चावल को लगभग 20 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इससे चावल अच्छी तरह पकते हैं और उनके दाने खिले-खिले रहते हैं। अब एक कुकर में घी या तेल गर्म करें। इसमें जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची डालकर कुछ सेकंड तक भूनें। जब मसालों से खुशबू आने लगे, तो इसमें बारीक कटा प्याज डाल दें। प्याज हल्का सुनहरा होने पर उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालकर कुछ देर पका लें।

इसके बाद टमाटर, मटर और गाजर डालें। फिर इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाकर दो से तीन मिनट तक पकाएं, ताकि सब्जियों में मसालों का स्वाद अच्छी तरह आ जाए। इसके बाद भीगे हुए चावल डालकर हल्के हाथ से मिलाएं। इसके बाद पानी डालकर एक बार हल्के हाथ से चलाएं और कुकर का ढक्कन बंद करके मध्यम आंच पर एक सीटी आने तक पका लें। चावल पकने के बाद उन्हें पांच मिनट तक ढककर रहने दें। इसके बाद ऊपर से हरा धनिया डालकर सजा दें।

अब आप मशरूम टिक्का को मसाला पुलाव के साथ गरमागरम परोस सकते हैं। इसके साथ आप हरे धनिये की चटनी, प्याज के छल्ले और नींबू के टुकड़े रख सकते हैं। इस तरह आप घर पर ही वीकेंड के मौके पर स्वादिष्ट डिनर तैयार कर सकते हैं।

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