बारिश का मौसम आते ही खाने में कुछ खट्टा-तीखा और चटपटा शामिल करने का मन करने लगता है। भारतीय रसोई में अचार का खास स्थान है, लेकिन आम, नींबू और मिर्च के अचार से आगे भी कई ऐसे जंगली फल हैं जिनसे बने अचार स्वाद और सेहत दोनों का खजाना माने जाते हैं। ये पारंपरिक अचार न सिर्फ भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि मानसून के मौसम में खाने का मजा भी दोगुना कर देते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 8 जंगली फलों के अचारों के बारे में जिन्हें इस बारिश के मौसम में अपनी थाली का हिस्सा बनाना चाहिए।

अमड़ा का अचार

Wild Hog Plum
अमड़ा को अंग्रेजी में वाइल्ड हॉग प्लम कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)

अमड़ा एक खट्टा और रेशेदार जंगली फल है। सरसों के तेल, सौंफ और लाल मिर्च के साथ इसका अचार तैयार किया जाता है। इसका तीखा-खट्टा स्वाद बारिश के मौसम में दाल-चावल और रोटी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है।

हरफरौरी का अचार

Star Gooseberry
हरफरौरी को अंग्रेजी में स्टार गूजबेरी कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)

छोटे आकार की यह बेरी तीखे खट्टे स्वाद के लिए जानी जाती है। हल्दी और हरी मिर्च के मसालों में डाले जाने पर यह मसालों का स्वाद अच्छी तरह सोख लेती है। इसका कुरकुरा और खट्टा स्वाद हर निवाले को खास बना देता है।

करौंदा का अचार

Natal Plum
करौंदा के फलों का उपयोग सब्जी बनाने में भी किया जाता है। (Photo Source: Pexels)

गुलाबी-सफेद रंग के करौंदे अपने खट्टे स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। सरसों के दाने और हींग के साथ तैयार किया गया इसका अचार तीखा, चटपटा और बेहद स्वादिष्ट होता है। यह खाने की थाली में रंग और स्वाद दोनों बढ़ाता है।

कोबेल का अचार

Wood Apple
कोबेल को अंग्रेजी में वुड एप्पल कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)

इस फल के गूदे को गुड़, भुना जीरा और काला नमक मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका स्वाद मीठा, धुएंदार और खट्टा होता है। बारिश के दिनों में यह चटनी जैसे अचार का बेहतरीन विकल्प है।

चलता का अचार

Elephant Apple
चलता को अंग्रेजी में एलिफेंट एप्पल कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)

मानसून के मौसम में चलता का अचार काफी लोकप्रिय है। इसे पंचफोरन और गुड़ के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसका मीठा-खट्टा और सुगंधित स्वाद शाम की चाय के साथ परोसे जाने वाले स्नैक्स के साथ खूब जंचता है।

जंगली अंजीर का अचार

Wild Fig
जंगली अंजीर को अंग्रेजी में वाइल्ड फिग कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)

जंगलों के किनारों पर मिलने वाले जंगली अंजीर को चीरा लगाकर उसमें सरसों, धनिया और लाल मिर्च का मसाला भरा जाता है। धूप में पकने के बाद इसका स्वाद बेहद गहरा और अनोखा हो जाता है।

इंडियन कॉफी प्लम का अचार

Indian Coffee Plum
इस फल को भारत में ‘लोवी-लोवी’, ‘पनियाला’ या ‘लुबिका’ भी कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)

बैंगनी रंग की ये छोटी जंगली बेरियां सिरके और नमक के घोल में संरक्षित की जाती हैं। इससे उनकी कसैली प्रकृति कम हो जाती है और स्वाद में तीखापन व खट्टापन बढ़ जाता है। यह मानसून के भोजन के साथ बेहतरीन संगत बनती हैं।

कमरख का अचार

Star Fruit
कमरख को अंग्रेजी में स्टार फ्रूट कहा जाता है। (Photo Source: Pexels)

सितारे जैसी आकृति वाला कमरख स्वाद में खट्टा और रसदार होता है। सरसों के तेल, मेथी और साबुत लाल मिर्च के साथ इसका अचार तैयार किया जाता है। धूप में पकने के बाद इसका स्वाद और भी गाढ़ा और लाजवाब हो जाता है।

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