Children’s Day 2026: 14 नवंबर का दिन बच्चों के लिए बहुत खास होता है। स्कूलों में बाल दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। स्कूलों में मेले का आयोजन होता है, भाषण तैयार किए जाते हैं और फैंसी ड्रेस कॉम्पटिशन होता है। तरह-तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आए और उन्हें कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस दिन को और खास बनाने के लिए आप अपने बच्चे के साथ पूरा दिन बिता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कामकाज या छुट्टी न मिलने के कारण बच्चों के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में बाल दिवस बच्चों के साथ समय बिताने का एक बेहतरीन मौका है।

इस वर्ष 14 नवंबर शनिवार को है और इस दिन ज्यादातर वर्किंग लोगों का वीक ऑफ होता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए आप बच्चों के साथ पूरे दिन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। उन्हें ऐसी जगहों पर ले जा सकते हैं, जहां उन्हें कुछ सीखने को मिले। हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आप बच्चों या परिवार के साथ जा सकते हैं।

साइंस म्यूजियम

साइंस म्यूजियम में विज्ञान से जुड़ी अद्भुत और आकर्षक चीजें देखने को मिलती हैं। बच्चों को कुछ अलग और खास जगह पर ले जाना चाहते हैं, तो यहां जा सकते हैं। यहां पर खेल-खेल में बच्चों को कई मुश्किल चीजों को समझने में आसानी होगी।

चिड़ियाघर

अपने घर के आसपास मौजूद चिड़ियाघर की सैर करने भी जा सकते हैं। बच्चों के साथ अलग-अलग तरह के जानवरों को देखने का लुत्फ लें और उनके बारे में बच्चों को जागरूक कराएं। बच्चे अक्सर बड़े-बड़े जानवर देखकर खुश होते हैं। ऐसे में यहां जाने का प्लान बेहतरीन साबित हो सकता है।

एडवेंचर पार्क

बाल दिवस को हटके और अलग अंदाज में मनाना चाहते हैं, तो बच्चों के साथ एडवेंचर पार्क जा सकते हैं। यहां पर बच्चों को जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग और बाधा दौड़ जैसी गतिविधियां करवा सकते हैं। इस तरह की जगह बच्चों को खूब पसंद आ सकती है।

ऐतिहासिक स्थल

बच्चों के साथ ऐतिहासिक किला, मकबरा या मंदिर घुमाने का प्लान कर सकते हैं। बच्चों को घूमाने के साथ-साथ इतिहास से रूबरू करवाएं। किले, मंदिर और ऐतिहासिक जगह पर जाने से पहले उसकी जानकारी लें। उसके बाद बच्चे का साथ उस जगह को घूमते हुए इतिहास के बारे में बातचीत करें। इससे बच्चे की रुचि बढ़ेगी और उसके अंदर पढ़ने का शौक भी जग सकता है।

नेचर पार्क

बच्चों के साथ बिताए इस दिन को यादगार बनाने के लिए नेचर पार्क ले जा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई गार्डन है, तो वहां भी जा सकते हैं। यहां पर बच्चों के साथ गेम्स खेलें और उन्हें अपने समय के खेलों के बारे में भी बताएं। इससे बच्चे मोबाइल की स्क्रीन से दूर रहेंगे और उन्हें नई चीजें जानने का मौका मिलेगा। आउटडोर गेम्स खेलने की वजह से बच्चे का शरीर भी स्वस्थ रह सकता है।