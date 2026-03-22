South Indian breakfast: सुबह हर कोई ऐसा नाश्ता करना चाहता है जो बनाने में कम समय लगे और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो। रोज-रोज पराठे या सैंडविच कोई नहीं खाना चाहता है। अक्सर लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आखिरकार सुबह इतने कम समय में क्या बनाया जाए जिससे पेट भी भर जाए और मन को भी सुकून मिल जाए।

ऐसे में आप साउथ इंडियन डिश को ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। यह पच भी जल्दी जाती हैं और नुकसान भी नहीं करती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें घर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी खाना पसंद करते हैं। साथ ही अगर आपके पास खाना बनाने का टाइम किसी दिन नहीं है तो आप इन्हें टिफिन में पैक करके भी ले जा सकते हैं। इन्हें नारियल की चटनी के साथ सर्व किया जा सकता है। आप दाल-चावल से सुबह नाश्ते में डोसा और उत्तपम बना सकते हैं।

डोसा बनाने की रेसिपी

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 कप चावल

1 कप उड़द दाल

1 छोटा चम्मच मेथी दाना

नमक

तेल

घर पर कैसे बनाएं डोसा?

डोसा बनाने के लिए सबसे पहले चावल, उड़द दाल और मेथी दाने को 6-7 घंटे के लिए भिगो दें। आप दिन में इन्हें भिगोकर रख सकते हैं। कुछ समय बाद इन्हें मिक्सी में पीसकर स्मूद बैटर बना लें।

अब बैटर को रातभर फर्मेंट होने के लिए रख दें। जब यह फर्मेंट हो जाए, तो इससे डोसा तैयार कर सकते हैं। डोसा बनाने के लिए तवे को गरम करें, उस पर हल्का तेल लगाएं और बैटर फैलाकर पतला डोसा बनाएं। दोनों तरफ से इसे सुनहरा होने तक सेकें। आप इसे सांभर-चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।

उत्तपम बनाने की रेसिपी

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 कप डोसा बैटर (दाल-चावल से तैयार किया हुआ)

बारीक कटा प्याज

टमाटर

शिमला मिर्च

हरी मिर्च

नमक

तेल

उत्तपम कैसे बनाएं?

उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले तवे को गरम करें और उस पर हल्का तेल डालें। अब उस पर बैटर डालकर थोड़ा मोटा फैलाएं। इसके बाद ऊपर से कटी हुई सब्जियां डालें और हल्का दबाएं। इसे धीमी आंच पर दोनों तरफ से पका लें। आप इसे नारियल चटनी या सांभर के साथ खा सकते हैं।