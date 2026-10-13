यूट्यूबर सौरव जोशी का हल्द्वानी में बना बंगला फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर मन्नत जैसी फील देता है।इस घर में परिवार के साथ सुकून से समय बिताने के लिए खुला लिविंग एरिया है, तो सौरव की पसंद को ध्यान में रखते हुए गेमिंग रूम भी बनाया गया है। घर के बाहर हरियाली के लिए गार्डन और लग्जरी कारों की पार्किंग के लिए भी जगह है। घर का लॉबी एरिया बहुत खास है यहां घर के लोग एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं। यहां पास में ही किचन और डाइनिंग एरिया भी है। आइए, देखते हैं सौरव जोशी के नए घर में क्या-क्या खास है। इस घर की तस्वीर से आप मॉर्डन इंटीरियर को लेकर आइडिया ले सकते हैं।

घर का बाहरी लुक है खास

सौरव जोशी के नए घर का बाहरी हिस्सा बहुत खास नहीं है। यहां आपको बहुत ज्यादा चमक-दमक देखने को नहीं मिलेगी। बल्कि बहुत सादगी के साथ इसे संवारा गया है। घर में जाने के लिए एक छोटा प्रवेश द्वार है, जिसके आगे मुख्य दरवाजा है। घर के अंदर आते ही एक बड़ा शू रैक दिखाई देता है। घर के बाहर एक बड़ा और सुंदर हरा-भरा गार्डन है, जिसके किनारे कंक्रीट के ब्लॉक से बना साफ-सुथरा रास्ता है। घर में गाड़ियों के लिए अलग से जगह बनाई गई है। यहां सौरव की मर्सिडीज-बेंज जी-वैगन और पोर्श जैसी लग्जरी कारों की पार्किंग के लिए जगह दिखाई गई है।

परिवार के साथ बैठने के लिए खुला लिविंग रूम

उनका घर बाहर से जितना अट्रैक्टिव दिखता है अंदर आने पर उतना ही लग्जरी फील कराता है। घर का लिविंग रूम परिवार के साथ बैठने और समय बिताने के लिहाज से तैयार किया गया है। यहां सोफे रखे गए हैं और दीवारों की सजावट भी बहुत ज्यादा भड़कीली नहीं है। बड़ी खिड़कियों से कमरे में प्राकृतिक रोशनी आती है, जबकि हल्के पर्दे धूप को कमरे में फैलने देते हैं। कमरे की ऊंची छत और झूमर इसे अलग लुक देते हैं।

बेडरूम में ये हैं खासियत

घर के बेडरूम की सजावट भी काफी सादी रखी गई है। यहां जरूरत के मुताबिक बेड, फर्नीचर और सामान रखने के लिए स्टोरेज की व्यवस्था दिखाई देती है। कमरों में बहुत ज्यादा सजावटी चीजें रखने के बजाय रोजमर्रा के इस्तेमाल और आराम का ध्यान रखा गया है।

बेडरूम की सजावट को लेकर सोक्का टेबलवेयर की संस्थापक श्रावण्या पिट्टी से जब इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि घर के हर कमरे का माहौल उसके इस्तेमाल के हिसाब से होना चाहिए। उनके मुताबिक, लिविंग रूम में रंगों, कलाकृतियों और खास सजावटी चीजों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। वहीं, बेडरूम ऐसा होना चाहिए जहां पहुंचकर दिनभर की थकान के बाद सुकून महसूस हो। इसके लिए हल्की रोशनी, आरामदायक कपड़े, गर्माहट देने वाले रंग और कम सजावटी सामान मदद कर सकते हैं।

रोजाना के इस्तेमाल के हिसाब से बनी है किचन

सौरव के नए घर की किचन भी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सौरव जोशी के घर का किचन ओपन और सुपर मॉडर्न डिजाइन का उदाहरण है। यहां सामान रखने के लिए कैबिनेट और खाना बनाने के लिए अलग जगह दिखाई देती है। किचन का सेटअप बहुत ज्यादा सजावटी होने के बजाय रोजाना खाना बनाने और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर लगीं छत से लटकती हुई कांच की खूबसूरत गोल लाइट्स इस जगह की खूबसूरती को दोगुना कर देती हैं। वहीं रंगों की बात करें तो लकड़ी की फॉल्स सीलिंग सफेद रंग के साथ मिलकर किचन को लग्जरी लुक देती है।

गेमिंग रूम है घर की खास जगह

सौरव जोशी के घर का गेमिंग रूम उन लोगों का ध्यान खींच सकता है जिन्हें वीडियो गेम खेलना पसंद है। घर के बाकी हिस्सों से अलग इस कमरे को गेमिंग के हिसाब से तैयार किया गया है। यहां गेम खेलने से जुड़ा सेटअप और उसी अंदाज की सजावट दिखाई देती है। सौरव के लिए यह कमरा खास है, क्योंकि इससे उन्हें घर पर ही गेमिंग के लिए एक अलग जगह मिलती है। परिवार के साथ समय बिताने वाले हिस्सों से अलग यह कमरा उनकी निजी पसंद को भी दिखाता है।

चाय-कॉफी के लिए अलग बैठने की जगह

घर में एक ऐसा बैठने का हिस्सा भी दिखाई देता है, जहां चाय या कॉफी के साथ कुछ पल आराम से बिताए जा सकते हैं। दिनभर की व्यस्तता के बीच परिवार के साथ बैठने, बातचीत करने या कुछ देर अकेले समय बिताने के लिए ऐसी जगह उपयोगी हो सकती है।

खुली जगह और गार्डन का भी रखा गया ध्यान

घर में बालकनी या छत जैसी खुली जगह भी है, जहां से हवा और बाहर के माहौल का आनंद लिया जा सकता है। ऐसी जगहों का इस्तेमाल आराम करने, परिवार के साथ समय बिताने या घर के छोटे-मोटे कामों के लिए किया जा सकता है। गार्डन और खुली जगहों को शामिल करने से घर में अंदरूनी कमरों के अलावा बाहर बैठने का विकल्प भी मिलता है।

सौरव जोशी के नए घर की खास बात यह है कि इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ परिवार की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। गेमिंग रूम उनकी व्यक्तिगत पसंद को दिखाता है, जबकि लिविंग रूम, बेडरूम और खुली जगहें घर को रोजमर्रा की जिंदगी के लिहाज से उपयोगी बनाती हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सौरव जोशी के घर से जुड़ी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और साझा किए गए वीडियो के आधार पर तैयार किया गया है। घर के इंटीरियर से संबंधित विशेषज्ञ की राय भी इसमें शामिल है।