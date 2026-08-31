गोलगप्पे यानी पानीपुरी, पुचका या पतासी… नाम भले ही अलग-अलग हों, लेकिन इन्हें देखकर खुद को रोक पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ठेले पर पहुंचते ही एक सवाल जरूर होता है- ‘सूजी वाले खाएंगे या आटे वाले?’ ज्यादातर लोग इसका जवाब अपनी पसंद और गोलगप्पे की क्रिस्पीनेस देखकर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों में से कोई एक विकल्प आपकी सेहत के लिए थोड़ा बेहतर भी हो सकता है? आइए जानें इसके बारे में।

अगर न्यूट्रिशन की नजर से देखें तो जवाब है- आटा। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आटे के गोलगप्पे कोई हेल्दी फूड बन जाते हैं। दोनों ही गोलगप्पे डीप फ्राई किए जाते हैं, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में खाना ही बेहतर है। फिर भी, अगर सूजी और आटे में से किसी एक को चुनना हो, तो पूरे गेहूं से बने आटे के गोलगप्पे को थोड़ी सही बताया जा सकता है।

सूजी और आटे के गोलगप्पे में आखिर फर्क क्या है?

दोनों गोलगप्पे देखने में लगभग एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनके आटे में अंतर होता है। इसका सबसे बड़ा फर्क फाइबर और पाचन से जुड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने जब सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट साधना सिंह से बात कि तो उन्होंने बताया कि अगर गोलगप्पे पूरे गेहूं के आटे से बनाए गए हैं, तो उनमें सूजी की तुलना में फाइबर ज्यादा हो सकता है। फाइबर पाचन की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर सकता है। वहीं, रिफाइंड सूजी जल्दी पच सकती है। यही वजह है कि पोषण के लिहाज से साबुत गेहूं के आटे वाले गोलगप्पे को सूजी वाले गोलगप्पे पर थोड़ी बेहतर हो सकते हैं।

सिर्फ आटा चुनने से गोलगप्पे हेल्दी नहीं हो जाएंगे

यहां एक बात समझना जरूरी है। अगर आप सूजी की जगह आटे का गोलगप्पा चुन रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि अब आप इसे बिना किसी चिंता के खा सकते हैं।

गोलगप्पे की पूरी प्लेट में सिर्फ पुरी ही नहीं होती। इसमें आलू या दूसरी फिलिंग, मीठी चटनी और नमक-मसाले वाला पानी भी शामिल होता है। यानी आपकी कुल प्लेट की न्यूट्रिशनल वैल्यू सिर्फ गोलगप्पे के खोल से तय नहीं होती। इसके अलावा पुरी डीप फ्राई होती है। इसलिए आटे का विकल्प चुनने के बावजूद यह एक तला हुआ स्नैक ही रहेगा।

सूजी वाले गोलगप्पे ज्यादा क्रिस्पी क्यों लगते हैं?

अगर आपको सूजी वाले गोलगप्पे ज्यादा पसंद हैं तो इसकी एक बड़ी वजह उनकी कुरकुरी बनावट हो सकती है। सूजी से बनी पुरी को अक्सर ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा माना जाता है।

लेकिन इसी हिस्से में तेल का मामला भी जुड़ जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट साधना सिंह के मुताबिक, सूजी की पुरी कुछ स्थितियों में ज्यादा तेल सोख सकती है, जिससे एक पुरी में फैट की मात्रा बढ़ सकती है।

हालांकि यहां यह भी याद रखना चाहिए कि गोलगप्पे चाहे सूजी के हों या आटे के, डीप फ्राई होने की वजह से दोनों में तेल जुड़ता है। इसलिए सिर्फ आटा चुन लेने से ज्यादा तेल खाने का असर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता।

क्या आटे वाले गोलगप्पे में पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं?

अगर गोलगप्पे पूरे गेहूं के आटे से बने हैं, तो उनमें रिफाइंड सूजी की तुलना में कुछ विटामिन, मिनरल्स और प्लांट कंपाउंड्स थोड़े ज्यादा हो सकते हैं।

यानी अगर आपकी पसंद के सामने दो विकल्प रखे हों- एक रिफाइंड सूजी की पुरी और दूसरी पूरे गेहूं के आटे से बनी पुरी, तो पोषण के लिहाज से आटे वाली पुरी बेहतर विकल्प हो सकती है।

लेकिन इस अंतर को इतना बड़ा भी नहीं समझना चाहिए कि गोलगप्पे को हेल्दी मील मान लिया जाए।

तो अगली बार गोलगप्पे खाते समय क्या चुनें- सूजी या आटा?

अगर गोलगप्पे खाने का मन है और दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, तो पूरे गेहूं के आटे से बनी पुरी चुनना थोड़ा बेहतर विकल्प हो सकता है, खासकर तब जब दूसरा विकल्प रिफाइंड सूजी से बना हो। लेकिन असली फर्क सिर्फ पुरी चुनने से नहीं पड़ेगा। आप कितने गोलगप्पे खाते हैं और कितनी बार खाते हैं, यह ज्यादा मायने रखता है।

आलू की जगह ये फिलिंग बना सकती है गोलगप्पे को थोड़ा बेहतर

अगर आप घर पर गोलगप्पे बना रहे हैं या आपके पास फिलिंग चुनने का विकल्प है, तो सिर्फ आलू पर निर्भर रहने के बजाय चना या स्प्राउट्स जैसी प्रोटीन और फाइबर वाली चीजें शामिल की जा सकती हैं। इससे स्नैक में सिर्फ स्टार्च पर निर्भरता कम होगी और प्रोटीन व फाइबर भी जुड़ेंगे।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और एक्सपर्ट की राय पर आधारित है। किसी भी डाइट या हेल्थ रूटीन में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।