इंजीनियर, शिक्षक और इनोवेटर सोनम वांगचुक एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने और फिर अपने घर लद्दाख लौटने की बात कही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक का घर भी उनकी तरह ही अनोखा है? उन्होंने खुद ऐसा घर डिजाइन किया है, जिसमें पारंपरिक लद्दाखी वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का शानदार मेल देखने को मिलता है।

करीब तीन साल पहले सोनम वांगचुक ने ‘Tribal Girl’ के साथ एक वीडियो में अपने इस खास घर की झलक दिखाई थी। लद्दाख में बने इस घर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कहीं भी कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरा घर मिट्टी से बना है और इसे पारंपरिक घर बनाने के तरीके के साथ आधुनिक सुविधाओं को जोड़कर तैयार किया गया है।

क्यों कहते हैं इसे ‘ट्राइबल हाउस’?

सोनम वांगचुक अपने इस घर को’ट्राइबल हाउस’ कहते हैं। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि आजकल लोग पारंपरिक तरीके से घर बनाना लगभग छोड़ चुके हैं। मिट्टी के घर अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। हालांकि उन्होंने पुराने समय की अच्छी चीजों को अपनाया और उन्हें आज की तकनीक के साथ बेहतर बनाया है।

आधुनिक इंटीरियर, लेकिन लद्दाखी संस्कृति की झलक

घर के अंदर आधुनिक फर्नीचर जरूर है, लेकिन उसकी डिजाइन लद्दाख की पारंपरिक संस्कृति से जुड़ी हुई है। वांगचुक ने बताया कि यहां बैठने की व्यवस्था नीचे की ओर रखी गई है, क्योंकि लद्दाख में लोग पारंपरिक रूप से इसी तरह बैठना पसंद करते हैं।

गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में बिना हीटर रहता है गर्म

मिट्टी की दीवारें गर्मियों में घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा बनाए रखती हैं। वहीं सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए लकड़ी या हीटर का सहारा नहीं लिया जाता। इसके बजाय सोनम वांगचुक ने पैसिव सोलर टेक्नोलॉजी (Passive Solar Technology) का इस्तेमाल किया है।

उन्होंने बताया कि घर की एक दीवार, जिसे ‘ब्लैक वॉल’ कहा जाता है, उसके अंदर पानी से भरी बोतलें लगाई गई हैं। दिन में सर्दियों की धूप इन बोतलों में मौजूद पानी को गर्म कर देती है। सूरज ढलने के बाद यही पानी धीरे-धीरे गर्मी छोड़ता है, जिससे घर का तापमान आरामदायक बना रहता है। वांगचुक ने बताया कि घर की दीवारें, खिड़कियां और कांच आधुनिक हैं, लेकिन इनमें इस्तेमाल की गई तकनीक पारंपरिक है।

लकड़ी की छत और मिट्टी की दीवारों वाला घर

इस घर में लकड़ी की छत, मिट्टी की दीवारें और आधुनिक इंटीरियर है, जो इसे खूबसूरत होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल भी बनाता है।

रसोई भी सोच-समझकर डिजाइन की

घर का किचन भी सोनम वांगचुक की सोच को दर्शाता है। उन्होंने इसे ओपन किचन और डाइनिंग एरिया के साथ बनाया है। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि खाना बनाने वाला व्यक्ति खुद को परिवार से अलग-थलग महसूस न करे।

बिना पानी वाला खास वॉशरूम

घर का वॉशरूम भी पारंपरिक और टिकाऊ तकनीक पर आधारित है। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता। टॉयलेट का कचरे को अलग तरीके से इकट्ठा कर बाद में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

लोगों को प्रेरित करना था मकसद

सोनम वांगचुक कई बार कह चुके हैं कि इस घर को बनाने का उनका उद्देश्य लद्दाख के लोगों को टिकाऊ निर्माण अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उनका मानना है कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को साथ लाकर बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल घर बनाए जा सकते हैं।

हाल ही में क्यों चर्चा में आए सोनम वांगचुक?

28 जून को सोनम वांगचुक ने सीजेपी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांग थी कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं और लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें।

26 दिन तक भूखे रहने के बाद उन्होंने गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में अपना अनशन समाप्त किया। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही सरकार ने पेपर लीक मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और देश की परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने की भी घोषणा की।

‘3 इडियट्स’ के रैंचो से भी जुड़ चुका है नाम

हालिया आंदोलन से पहले सोनम वांगचुक को सबसे ज्यादा पहचान उस शख्स के रूप में मिली, जिनसे प्रेरित होकर फिल्म 3 इडियट्स के रैंचो का किरदार बनाए जाने की चर्चा होती रही। हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने हमेशा कहा कि फिल्म बनाते समय उन्हें वांगचुक के बारे में जानकारी नहीं थी।

इस दावे पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। वजह यह भी रही कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ महीने पहले आमिर खान मुंबई में एक पुरस्कार समारोह के दौरान सोनम वांगचुक से मिल चुके थे।

दिलचस्प बात यह है कि सोनम वांगचुक खुद भी इस तुलना को लेकर कभी ज्यादा उत्साहित नहीं रहे। उन्होंने पहले बताया था कि फिल्म रिलीज होने के बाद उन्होंने निर्माताओं को अपने जीवन और रैंचो के किरदार के बीच मौजूद समानताओं के बारे में पत्र लिखा था, लेकिन उन्हें कभी कोई जवाब नहीं मिला।