Actor Sonam Kapoor is in "home stretch" mode of her pregnancy to keep her fitness level in check ?

.#sonamkapoorwedding #sonamkapoorhot #sonamkapoorpregnant #sonamkapoorfan #sonamkapoorahuja #sonamkapoorfc #sonamkapoorfc #momlife #momtobe #momlove #celebparents @sonamakapoor pic.twitter.com/qXeA73JF48