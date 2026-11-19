बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। वह अक्सर अपने लुक में कुछ ऐसा नया लेकर आती हैं, जो लोगों का ध्यान खींच लेता है। इस बार मुंबई में हुए Earthshot Prize 2026 के दौरान उनका अंदाज कला, इतिहास और भारतीय शिल्प का खूबसूरत मेल नजर आया।

सोनम ने मशहूर भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल की करीब 90 साल पुरानी पेंटिंग से इंस्टपार्यड डिजाइनर साड़ी पहनी थी। उनके इस लुक की एक और खासियत थी 400 कैरेट से ज्यादा के पन्ने, जिन्होंने पूरे आउटफिट को रॉयल टच दिया।

90 साल पुरानी पेंटिंग से प्रेरित थी सोनम की साड़ी

सोनम कपूर ने इस खास मौके के लिए डिजाइनर अनामिका खन्ना का कस्टम आउटफिट चुना था। इसकी प्रेरणा साल 1936 में बनी मशहूर भारतीय चित्रकार अमृता शेरगिल की पेंटिंग ‘सुमेर’ से ली गई थी। इस पेंटिंग में अमृता शेरगिल के कजिन सुमेर अपजीत सिंह को गहरे हरे रंग की साड़ी में दिखाया गया है। उनके हाथ में सफेद फूलों का एक गुच्छा भी नजर आता है।

करीब नौ दशक पुरानी इस पेंटिंग को डिजाइनर ने अपने अंदाज में नए फैशन लुक में ढाला। सोनम ने ग्रीन शेड्स में हाथ से पेंट की गई शुद्ध शिफॉन की साड़ी पहनी थी। इसके साथ सिल्क वेलवेट का स्ट्रक्चर्ड कोट था, जिसके किनारों पर जरदोजी का बारीक काम किया गया था। पारंपरिक साड़ी के साथ कोट का यह कॉम्बिनेशन उनके लुक को मॉडर्न और खास बना रहा था।

400 कैरेट के पन्नों ने खींचा ध्यान

सोनम के इस आउटफिट की चर्चा सिर्फ साड़ी की वजह से नहीं हुई। उनके गहनों ने भी लोगों का ध्यान खींचा। एक्ट्रेस ने 400 कैरेट से ज्यादा के रूसी पन्नों से बनी ज्वेलरी पहनी थी। इन पन्नों को पारंपरिक भारतीय पोल्की जड़ाई में तैयार किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कोलंबियाई पन्नों से बने ड्रॉप ईयर कफ और एक रिंग से अपना लुक पूरा किया। उनके इस पूरे लुक को रिया कपूर और अभिलाषा देवानी ने स्टाइल किया था।

अमृता शेरगिल की पेंटिंग आज भी क्यों है खास?

इस लुक में सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि भारतीय कला और विरासत की झलक भी दिखाई दी। विजुअल आर्टिस्ट और लेक्चरर श्रियांशी सिंह के मुताबिक, अमृता शेरगिल की पेंटिंग में एक तरह की शांति और ठहराव नजर आता है। सोनम के आउटफिट में भी उस भाव को खूबसूरती से शामिल किया गया है।

उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि अनामिका खन्ना ने पेंटिंग को हूबहू दोहराने के बजाय अपनी डिजाइन शैली में उसे तैयार किया। पारंपरिक साड़ी के साथ स्ट्रक्चर्ड वेलवेट कोट और उस पर जरदोजी का काम इस लुक को दिलचस्प बनाता है।

श्रियांशी सिंह के अनुसार, अमृता शेरगिल की कला सिर्फ सुंदरता या किसी दृश्य को चित्रित करने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में इंसानी भावनाओं, पहचान और आम लोगों की जिंदगी को संवेदनशीलता के साथ दिखाया।

आज भी डिजाइनर और कलाकार परंपरा और आधुनिकता के बीच इसी संतुलन को तलाशते नजर आते हैं। सोनम का यह आउटफिट भी इसी सोच को सामने रखता है।

केट मिडलटन ने पहने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पन्नों वाले गहने

इस समारोह में सोनम कपूर के अलावा केट मिडलटन का लुक भी खास रहा। प्रिंसेस ऑफ वेल्स ने दिल्ली की डिजाइनर महिमा महाजन का कस्टम वर्मिलियन रेड अनारकली सूट पहना था। इस पर गोल्डन और ग्रीन रंग की कढ़ाई की गई थी।

उन्होंने अपने आउटफिट के साथ महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के एमराल्ड टैसल सूट (Emerald Tassel Suite) से जुड़े पन्नों और हीरों के नेकलेस के साथ मैचिंग ईयररिंग्स पहने। यह गहने शाही विरासत का हिस्सा हैं।

केट इससे पहले साल 2022 में जमैका यात्रा के दौरान इस सेट के ईयररिंग्स और ब्रेसलेट पहन चुकी हैं। हालांकि, मुंबई के समारोह में पन्नों वाला नेकलेस उनके लुक का सबसे खास हिस्सा रहा। भारतीय डिजाइनर के अनारकली के साथ शाही गहनों का यह मेल उनके अंदाज को खास बना रहा था।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है।