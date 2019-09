सोनम कपूर ने साड़ी को दिया एक अलग और अनोखा लुक, बहन रिया ने किया डिजाइन

View this post on Instagram

Sari का Luck Factor! For #TheZoyaFactor Promotions Sari @anavila_m Jewellery @amrapalijewels Style @rheakapoor Team @manishamelwani @vani2790 @sanyakapoor Beauty @artinayar Hair @alpakhimani Manager @neeha7 Photographs @thehouseofpixels