सेलेब्स के घर अंदर से कैसे दिखते हैं, यह जानने की जिज्ञासा अक्सर लोगों के मन में होती है। वे अपने घर को किस तरह सजाते हैं, किस तरह के फर्नीचर और डेकोर पीसेज पसंद करते हैं और उनके घर की बालकनी कैसी दिखती है, ये छोटी-छोटी चीजें भी लोगों का ध्यान खींचती हैं। खासकर जब किसी सेलिब्रिटी के घर में ऐसा कोई कोना नजर आए, जो देखने में खूबसूरत होने के साथ-साथ बेहद सुकूनभरा भी लगे।

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल के मुंबई स्थित घर की बालकनी भी कुछ ऐसी ही है। यहां से शहर का शानदार नजारा तो दिखता ही है, लेकिन इसका इंटीरियर और सेटअप इसे और खास बनाता है। यही वजह है कि डिजाइन एक्सपर्ट्स की नजर भी इस बालकनी पर गई। उन्होंने बताया कि आखिर इस स्पेस में ऐसा क्या है, जो इसे महज एक बालकनी न बनाकर घर की बेहद खास जगह बना देता है।

क्या है इस बालकनी में खास

मुंबई के बांद्रा स्थित कपल के घर की बालकनी से शहर का शानदार नजारा दिखता है। इसे खास सिर्फ इसका व्यू नहीं बनाता। यहां का लो-हाइट सनकन सीटिंग एरिया, रोशनी, हरियाली, टेक्सचर्ड दीवारें और पीले-नारंगी रंग के कुशन मिलकर इसे बेहद खास लुक देते हैं। इस जगह का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसका सनकन कन्वर्सेशन पिट, यानी जमीन से थोड़ा नीचे बना बैठने का हिस्सा।

जहीर ने होम टूर के दौरान बताया था कि यहां बैठकर शुरू हुई शाम की कॉफी कई बार लंबी बातचीत में बदल जाती है और देखते-देखते घंटों बीत जाते हैं। वजह साफ है- एक बार यहां बैठने के बाद उठने का मन ही नहीं करता।

डिजाइनर्स को क्यों पसंद आई सोनाक्षी की बालकनी?

E3 Group के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय गर्ग ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि इस बालकनी की सबसे खास बात यह है कि इसे घर के बाहर बची हुई जगह की तरह नहीं, बल्कि घर के एक खास हिस्से के तौर पर डिजाइन किया गया है।

यानी यहां सिर्फ बाहर कुछ कुर्सियां और टेबल रख देने की कोशिश नहीं हुई है। पूरा स्पेस इस तरह तैयार किया गया है कि यह घर के अंदर के लिविंग एरिया की तरह ही आरामदायक और सोच-समझकर डिजाइन किया हुआ महसूस हो। कम ऊंचाई वाला फर्नीचर, नीचे की ओर बना बैठने का हिस्सा और सीमित लेकिन बेहतरीन रंगों का इस्तेमाल इसे एक अलग तरह का सुकून देता है।

बालकनी में फर्नीचर ऐसा रखा कि मुंबई का व्यू बना रहे

हाउस ऑफ स्वामीराज (House of Swamiraj) के मैनेजिंग डायरेक्टर जेसन सैमुअल भी इस डिजाइन की एक अहम खूबी बताते हैं- यहां सजावट को शहर के खूबसूरत व्यू से मुकाबला करने के लिए नहीं रखा गया है।

इसके उलट, सनकन लाउंज, लो-हाइट फर्नीचर और शांत रंगों को इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि बालकनी से दिखने वाला नजारा ही सबसे ज्यादा ध्यान खींचे।

कम ऊंचाई वाली सीटिंग का एक फायदा यह भी है कि सामने का व्यू ज्यादा नहीं रुकता। साथ ही इससे पूरा स्पेस ज्यादा कैजुअल और रिलैक्स्ड महसूस होता है।

इसके साथ हल्की रोशनी और दीवारों की टेक्सचर वाली फिनिशिंग जुड़ती है तो बालकनी का मूड और भी आरामदायक हो जाता है।

सैमुअल के मुताबिक पूरा सेटअप शांत, संतुलित और सबसे जरूरी- इस्तेमाल किया हुआ यानी lived-in महसूस होता है। यहां कोई भी चीज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं रखी गई है।

बालकनी अब सिर्फ पौधे और कपड़े सुखाने की जगह नहीं

सोनाक्षी और जहीर की बालकनी सिर्फ एक सेलिब्रिटी होम का इंटीरियर ट्रेंड नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि आजकल घरों में बालकनी को किस तरह देखा जाने लगा है।

खासकर बड़े शहरों और हाईराइज अपार्टमेंट्स में बालकनी उन चुनिंदा जगहों में से एक होती है जहां खुली हवा, प्राकृतिक रोशनी और थोड़ी हरियाली मिल सकती है। इसलिए लोग अब इसे घर की बची हुई जगह समझने के बजाय एक इस्तेमाल करने लायक स्पेस की तरह डिजाइन कर रहे हैं।

अजय गर्ग कहते हैं कि बालकनी पहले अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती थी, लेकिन अब यह घर के सबसे पसंदीदा हिस्सों में शामिल हो रही है।

घर की बालकनी डिजाइन करते समय इन चीजों पर दिया जा रहा ध्यान

अब बालकनी को सजाने में सिर्फ खूबसूरत फर्नीचर या पौधे लगाना ही काफी नहीं माना जाता। डिजाइन एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोग अब मौसम झेल सकने वाला फर्नीचर, एम्बिएंट और आर्किटेक्चरल लाइटिंग, डेक फ्लोरिंग, वर्टिकल गार्डन और सोच-समझकर की गई लैंडस्केपिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं।

सस्टेनेबिलिटी भी डिजाइन का हिस्सा बन रही है। इसके अलावा घर के अंदर और बालकनी के बीच बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए स्लाइडिंग डोर, जाली पैनल और बांस के पार्टिशन जैसी चीजों का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है।

सैमुअल के मुताबिक आज के समय में बालकनी सिर्फ दिखने में अच्छी होना काफी नहीं है। लोग चाहते हैं कि वहां बैठकर काम किया जा सके, सुबह की कॉफी पी जा सके, परिवार के साथ समय बिताया जा सके, मेडिटेशन किया जा सके या दिनभर की भागदौड़ के बाद कुछ देर सुकून से बैठा जा सके।

यही वजह है कि फ्लेक्सिबल फर्नीचर और स्मार्ट लाइटिंग जैसे विकल्प भी बालकनी डिजाइन का हिस्सा बन रहे हैं।

बालकनी बड़ी नहीं, ऐसी होनी चाहिए जहां बैठने का मन करे

फिक्की-एनारॉक कंज्यूमर सेंटीमेंट सर्वे (Ficci-Anarock Consumer Sentiment Survey) का हवाला देते हुए जेसन सैमुअल बताते हैं कि 75 फीसदी प्रॉपर्टी खरीदार अब ऐसे घरों की तलाश करते हैं जिनमें बालकनी हो।

इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि घर खरीदते समय बालकनी अब महज एक अतिरिक्त सुविधा नहीं रह गई है।

शायद सोनाक्षी और जहीर की बालकनी की सबसे बड़ी खूबी भी यही है। इसकी खासियत सिर्फ यह नहीं कि यहां से मुंबई का शानदार नजारा दिखता है, बल्कि यह है कि उस नजारे के आसपास बैठने और समय बिताने की पूरी जगह बनाई गई है।

यानी अच्छी बालकनी वह नहीं जो सिर्फ तस्वीरों में खूबसूरत लगे, बल्कि वह है जहां बैठकर उठने का मन न करे। सोनाक्षी और जहीर के घर की बालकनी शायद इसी बात की सबसे अच्छी मिसाल है।