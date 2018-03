Happy Women’s Day 2018 Messages: ये पुरुष अलग अंदाज में दे रहे महिलाओं को बेहद खास संदेश, एक नजर तो डालिए

Women’s Day 2018: इन युवाओं ने प्लेकार्ड्स के जरिए महिलाओं के संदर्भ में अपनी बातें लिखी हैं। (Source: Those Guys/Facebook)

Happy Women’s Day 2018: आज यानी गुरुवार 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर साल इस दिन महिलाओं द्वारा समाज के विकास में दिए गए योगदान को याद किया जाता है। इसके साथ ही इस बात को भी सबके सामने मजबूती से रखा जाता है कि महिलाएं समाज का कितना अहम हिस्सा हैं। इन सबके बावजूद भारत जैसे देश में एक बड़े तबके की महिलाओं के प्रति सोच काफी संकुचित है। ये लोग महिलाओं के पुरुषों की बराबरी में आकर खड़े होने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और पुरुषवादी सोच के चलते खुद को ही बेवजह श्रेष्ठ माने बैठे हैं। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि हमारे समाज की नई पीढ़ी की महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव आ रहा है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ युवाओं के बारे में बता रहे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को आगे लाने का माहौल तैयार कर रहे हैं। फेसबुक पर ‘Those Guys’ नाम से चल रहे पेज पर इन युवाओं ने प्लेकार्ड्स के जरिए महिलाओं के संदर्भ में अपनी बातें लिखी हैं।

फेसबुक के ‘Those Guys’ पेज पर एक युवक प्लेकार्ड के जरिए कह रहा है, “मैं एक आदमी हूं और मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे अच्छी ड्राइंविग करती है।” दरअसल हमारे समाज में महिलाओं के बारे में यह कहा जाता रहा है कि वे अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं। इस प्रकार से इस शख्स ने अपना निजी अनुभव साझा करके उपरोक्त पुरानी धारणा को तोड़ने का काम किया है।

एक दूसरे शख्स के हाथ में प्लेकार्ड है और उस पर लिखा है, “I am a man and she proposed me” यानी “मैं एक आदमी हूं और उसने (गर्लफ्रेंड) मुझे प्रपोज किया।” महिलाओं को लेकर यह बात लंबे अर्से से कही जाती रही है कि महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष ही प्रपोज (प्रेम प्रस्ताव) करते हैं। लेकिन इस शख्स ने उस पुरानी और गलत धारणा को तोड़ा है।

महिलाओं या फिर लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें एक्शन नहीं बल्कि रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं। इस पर एक शख्स ने लिखा, “मैं एक आदमी हूं और मेरी बहन एक्शन फिल्मों की शौकीन है।” एक अन्य शख्स ने आर्म रेसलिंग को लेकर अपनी बात कही है। उसके हाथ में पड़े प्लेकार्ड पर लिखा है, “मैं एक आदमी हूं और मेरी बहन आर्म रेसलिंग में हमेशा मुझे हरा देती है।” एक अन्य शख्स का कहना है, “मैं एक आदमी हूं और मेरी पत्नी मेरा सुपरहीरो है।” एक अन्य शख्स ने कहा, “मैं एक आदमी हूं और मेरी बहन मुझसे ज्यादा शराब पीती है।”

