Solo Travel Tips: डिजिटल युग में आजकल अकेले ट्रैवल करने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। जहां लोग अपनी रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक लेकर किसी शांत और खूबसूरत जगह पर समय बिताना पसंद कर रहे हैं। हालांकि सोलो ट्रिप बोलने में जितनी रोमांचक लगती है उतनी ही जिम्मेदारी भी लेकर आती है। खासतौर पर जब आप पैकिंग करते हैं तो समझ नहीं आता है क्या-क्या रखा जाए।

अगर पैकिंग में थोड़ी सी गलती हुई तो सफर का मजा भी खराब हो सकता है। ऐसे में जरूरी है को आप स्मार्ट तरीके से बैग पैक करें जिससे आपका सफर आरामदायक और सुरक्षित रहे। आइए, जानते हैं कि बैग पैक करते समय किन चीजों को रखना चाहिए जो सफर में मददगार साबित होंगी।

बैग में रखें कम सामान

अगर आप पहली बार सोलो ट्रिप पर जा रहे हैं तो जाने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है जिससे सफर यादगार और आरामदायक बन सके। सबसे पहले किस जगह पर जाने के लिए कितने समय लगेगा यह जाना जरूरी है और कहां जाना उसके अनुसार पैकिंग करनी चाहिए। बैग में कम सामान लेकर जाना ही बेहतर विकल्प है क्योंकि हर जगह सामान को कैरी करना आसान नहीं होगा। कोशिश करें कि ऐसे कपड़े रखें जिसे मिक्स एंड मैच करके पहना जा सके।

इन चीजों को रखना न भूलें

सोलो ट्रिप पर जाने से पहले अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को साथ में रखें जिसमें पहचान पत्र, टिकट, होटल बुकिंग जैसे जरूरी कागज शामिल है। इन्हें किसी जिपलॉक पाउच या फोल्डर में संभालकर रखें। इसके अलावा इनकी एक डिजिटल कॉपी को अपने फोन में भी सेव करके रखें। डिजिटल पैमेंट के साथ-साथ कैश भी रखें। कई जगहों पर आपको कैश की जरूरत पड़ सकती है जहां एटीएम नहीं मिलता है।

इलेक्ट्रॉनिक सामान

अपने साथ ट्रिप पर मोबाइल, चार्जर, पावर बैंक और ईयरफोन जैसी चीजों को रखना बिल्कुल न भूलें। सोलो ट्रिप पर सबसे ज्यादा मदद आपका फोन करता है जिसके लिए पावर बैंक बहुत जरूरी है। अगर आप किसी नए शहर में जा रहे हैं तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखें और अपनी लोकेशन भी परिवार या दोस्तों के साथ शेयर करते रहें।

सोलो ट्रिप पर जाने के लिए सिर्फ जरूरी सामान को ही साथ में रखें जिससे आपको ट्रिप के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। सही प्लानिंग और स्मार्ट तरीके से पैकिंग आपके ट्रिप को मजेदार बना सकती है। जिसके बाद आप एक बार नहीं बल्कि बार-बार सोलो ट्रिप का प्लान बनाएंगे।