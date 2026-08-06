बारिश का मौसम हो और शाम को हल्की-फुल्की भूख लगी हो, ऐसे में मोमोज का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बारिश के दिनों में बहुत सारे लोग बाजार से कुछ खाना से पहले सोचते हैं, क्योंकि इन दिनों गंदगी की वजह से पेट में दिक्कत होने का खतरा रहता है। अगर आपको भी बाजार जैसे सॉफ्ट और जूसी पनीर मोमोज पसंद हैं, तो अब इन्हें घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। थोड़ी-सी तैयारी और सही तरीका अपनाकर आप ऐसे मोमोज बना सकते हैं, जिनका स्वाद किसी स्ट्रीट फूड स्टॉल से कम नहीं लगेगा।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

मोमोज का आटा तैयार करने के लिए

2 कप मैदा

1/2 छोटा चम्मच नमक

1 छोटा चम्मच तेल

जरूरत के अनुसार गुनगुना पानी

स्टफिंग के लिए

200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर

1 छोटा प्याज (बारीक कटा)

2 हरी मिर्च (बारीक कटी)

2 बड़े चम्मच बारीक कटी पत्तागोभी

2 बड़े चम्मच कद्दूकस की हुई गाजर

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच सोया सॉस (वैकल्पिक)

नमक स्वादानुसार

ऐसे तैयार करें आटा

एक बड़े बर्तन में मैदा, नमक और तेल डालकर मिला लें। अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। आटे को ढककर 20-25 मिनट के लिए रख दें। इससे मोमोज की परत ज्यादा मुलायम बनती है।

स्टफिंग बनाने का तरीका

एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर, प्याज, पत्तागोभी, गाजर, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया डालें। अब इसमें नमक, काली मिर्च और चाहें तो थोड़ा-सा सोया सॉस मिलाएं। सभी चीजों को हल्के हाथ से अच्छी तरह मिला लें। इस बात का ख्याल रखें कि स्टफिंग को ज्यादा देर पहले बनाकर न रखें, वरना सब्जियां पानी छोड़ सकती हैं।

मोमोज बनाने का तरीका

सबसे पहले तैयार आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें। फिर हर लोई को पतला बेलें। किनारे हल्के पतले रखें। इसके बाद बीच में 1-2 चम्मच स्टफिंग रखें। अब किनारों को मोड़ते हुए मनचाहा आकार दें और अच्छी तरह बंद कर दें।

इस तरह करें स्टीम

स्टीमर या इडली कुकर में पानी गर्म करें। स्टीमर की ट्रे पर हल्का-सा तेल लगाएं ताकि मोमोज चिपकें नहीं। अब मोमोज को ट्रे पर थोड़ी दूरी पर रखें और मध्यम आंच पर 10-12 मिनट तक स्टीम करें। जब मोमोज की परत हल्की पारदर्शी दिखने लगे, तो समझिए वे तैयार हैं।

मोमोज की चटनी ऐसे बनाएं

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

4-5 सूखी लाल मिर्च (भीगी हुई)

2 टमाटर

5-6 लहसुन की कलियां

1 छोटा चम्मच सिरका

नमक स्वादानुसार

अब जानें बनाने का तरीका

सबसे पहले टमाटर और लाल मिर्च को 5 मिनट उबाल लें। अब इन्हें लहसुन, नमक और सिरके के साथ पीस लें। अगर तीखापन कम पसंद है, तो मिर्च की मात्रा कम कर दें।