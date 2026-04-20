भारत में पूड़ी एक बेहद लोकप्रिय और पारंपरिक डिश है, जिसे हम अक्सर नाश्ते, त्योहारों और खास मौकों पर बड़े चाव से खाते हैं। खासतौर पर सुबह के वक्त नाश्ते में पूड़ी लोगों की पहली पसंद होती है। इसे अचार, सब्जी या दही के साथ परोसा जाए तो इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। गेहूं के आटे से बनाई जाने वाली पूड़ी देखने में जितनी आसान लगती है, बनाने में उतनी ही सावधानी भी बरतनी पड़ती है। अक्सर ऐसा होता है कि पूड़ी तलते समय बीच से फट जाती है या ठीक से फूल नहीं पाती, जिसके चलते इसका टेक्सचर और स्वाद दोनों प्रभावित होते हैं।

हालांकि, अगर आटे को सही तरीके से गूंथा जाए और उसमें कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखा जाए, तो पूड़ी एकदम नरम, कुरकुरी और अच्छी तरह फूली-फूली बन सकती है, बिलकुल बाजार जैसी परफेक्ट।

सॉफ्ट और हल्की कुरकुरी पूड़ी बनाने के लिए गेहूं के आटे में सूजी मिलाना एक अच्छा तरीका है, इसके लिए 2 कप गेहूं के आटे में लगभग 2 चम्मच सूजी मिला सकते हैं। पहले दोनों को अच्छे से सूखा ही मिलाकर अच्छे मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालकर थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए सख्त आटा गूंथें क्योंकि पूड़ी के लिए नरम आटा नहीं बल्कि थोड़ा टाइट आटा बेहतर रहता है।

आटा गूंथने के बाद उसे ढककर कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख दें ताकि सूजी फूलकर अच्छे से सेट हो जाए, इससे पूड़ी तलते समय ज्यादा तेल नहीं सोखेगी और अच्छी तरह फूलेगी, साथ ही इसका टेक्सचर हल्का कुरकुरा और रंग सुनहरा आता है। पूड़ी को बेलते समय न बहुत पतला और न बहुत मोटा रखें, मध्यम मोटाई रखने से पूड़ी समान रूप से फूलती है और अंदर से सॉफ्ट बनी रहती है। साथ ही बाहर से क्रिस्पी भी रहती है।

इसके अलावा आप इसमें एक छोटी चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, इससे पूड़ी का रंग अच्छा आता है। इस आटे में 2 चम्मच तेल डालकर अगर गुनगुने पानी से गूंथते हैं तो पूड़ी और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। पूड़ी को आप कद्दू की सब्जी, ग्रेवी वाली या फिर दही के साथ सर्व कर सकते हैं।

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