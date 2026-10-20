सोफा ज्यादातर हर घर में होता है। इसपर बैठकर लोग आराम तो करते ही हैं, साथ में टीवी देखने से लेकर खाना खाने तक के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसके ऊपर कभी चाय-कॉफी तो कभी खाने या गंदगी के निशान लगना तय है। कई बार घर में बच्चे या जानवर होने की वजह से भी यह काफी गंदे हो जाते हैं। इन्हें धोकर साफ नहीं किया जा सकते है।

ऐसे में इसकी सफाई करना थोड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। खासतौर पर अगर आप चाहें कि दाग भी हट जाएं और सोफे का फैब्रिक भी खराब न हो। ऐसे में यहां आपको कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनकी मदद से सोफे के ऊपर लगी गद्दी को आसानी से साफ किया जा सकता है।

सोफे की गद्दी साफ करने का सही तरीका

सबसे पहले गद्दी पर जमी धूल हटाएं

जब भी आपको सोफा साफ करना हो तो सबसे पहले उसकी गद्दियों को हटाकर उनके नीचे और किनारों पर जमा धूल साफ करें। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो उसमें अपहोल्स्ट्री अटैचमेंट लगा हो, तो उससे गद्दी की सतह, सिलाई और कोनों को साफ कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो मुलायम ब्रश से हल्के हाथ से धूल हटाएं। इससे धूल गीली होकर कपड़े में चिपकने से बचेगी।

सफाई से पहले फैब्रिक का केयर लेबल देखें

अगर आप चाहते हैं कि आपके महंगे सोफे के फैब्रिक का कुछ न बिगड़े तो हमेशा यह काम जरूर करें। सोफे के नीचे या गद्दी के टैग पर सफाई से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। कई सोफों पर अंग्रेजी के अक्षरों में सफाई के निर्देश दिए होते हैं।

W: पानी आधारित क्लीनर इस्तेमाल।

S: खास तरह के पानी रहित सॉल्वेंट क्लीनर की जरूरत।

WS या SW: निर्माता के निर्देशों के अनुसार पानी या सॉल्वेंट आधारित क्लीनर का इस्तेमाल।

X: आमतौर पर केवल वैक्यूम या हल्के ब्रश से सफाई की सलाह दी जाती है।

दाग हटाने के लिए कपड़े को रगड़ें नहीं

अगर सोफे की गद्दी पर चाय, कॉफी या खाने की कोई चीज गिर गई है, तो सबसे पहले साफ, सूखे कपड़े से उसे हल्के हाथ से सोख लें। कपड़े को दाग पर दबाएं, लेकिन जोर-जोर से रगड़ें नहीं। रगड़ने से दाग फैब्रिक के अंदर तक जा सकता है और कपड़े की बनावट पर भी असर पड़ सकता है। पुराने या सूख चुके दागों को हटाने के लिए भी पहले फैब्रिक के केयर लेबल के अनुसार तरीका चुनें।

लिक्विड क्लींजर के घोल का इस्तेमाल सावधानी से करें

अगर सोफे के लेबल पर पानी आधारित सफाई की अनुमति है, तो निर्माता के निर्देशों के अनुसार उपयुक्त अपहोल्स्ट्री क्लीनर इस्तेमाल करें। विकल्प के तौर पर, कपड़े के अनुकूल होने की पुष्टि के बाद लिक्विड क्लींजर के बहुत पतले घोल को आजमा सकते हैं।

गद्दी को पूरी तरह सूखने दें

सफाई के बाद गद्दी को नम छोड़ना सही नहीं है। कमरे में हवा आने-जाने दें और जरूरत हो तो पंखे की मदद से उसे अच्छी तरह सूखने दें। गद्दी के अंदर तक नमी रह जाने से बदबू या फफूंदी की समस्या हो सकती है।

सोफे की गद्दी साफ करते समय इन गलतियों से बचें

बिना जांच किए ब्लीच या तेज केमिकल न लगाएं। एक साथ कई क्लीनर मिलाकर इस्तेमाल न करें। फैब्रिक को जरूरत से ज्यादा गीला न करें। दाग मिटाने के लिए जोर-जोर से ब्रश न चलाएं। बिना निर्देश के स्टीम क्लीनर का इस्तेमाल न करें। अगर दाग गहरा है, गद्दी के अंदर तक पहुंच गया है या सफाई के बाद भी निशान बना है, तो पेशेवर सफाई की मदद लें।