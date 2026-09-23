क्या आपका साबुन या शैंपू वेज है या नॉनवेज? जल्द ही पैकेट देखकर यह जानकारी भी आपको मिल सकती है। सरकार ने ऐसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर रंगों के जरिए यह बताना जरूरी कर दिया है कि उनमें इस्तेमाल होने वाले तत्वों का सोर्स क्या है। आमतौर पर जब हम वेजिटेरियन या नॉन-वेजिटेरियन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में खाने की चीजें आती हैं।

लेकिन अब साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज के पैकेट पर भी इस तरह की जानकारी नजर आएगी। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने Legal Metrology (Packaged Commodities) Fourth Amendment Rules, 2026 के तहत पैकेजिंग पर इस तरह की कलर कोडिंग को अनिवार्य किया है। नियम के मुताबिक हरा डॉट वेजिटेरियन ओरिजिन, जबकि लाल या भूरा डॉट नॉन-वेजिटेरियन ओरिजिन दर्शाएगा।

लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर साबुन, शैंपू या टूथपेस्ट नॉन-वेज कैसे हो सकते हैं? इनमें ऐसा क्या इस्तेमाल होता है, जिसके आधार पर इन्हें नॉन-वेजिटेरियन कहा जाएगा? और क्या हरे डॉट वाला प्रोडक्ट त्वचा या बालों के लिए ज्यादा अच्छा माना जाए? इन सवालों को जवाब समझते हैं विशेषज्ञों से।

नॉन-वेज लेबल का मतलब मांस होना नहीं है

किसी साबुन, शैंपू या कॉस्मेटिक पर नॉन-वेजिटेरियन लेबल होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसमें मांस मिला हुआ है। कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में जानवरों से प्राप्त किए गए तत्व इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे टैलो, लैनोलिन, बीजवैक्स, जिलेटिन, कोलेजन या केराटिन।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में डॉ. अजय डोडेजा, जूनियर कंसल्टेंट, डर्मेटोलॉजी, केआईएमएस हॉस्पिटल्स, ठाणे ने इसकी जानकारी दी। उनके मुताबिक, किसी प्रोडक्ट को नॉन-वेजिटेरियन के तौर पर बांटे जाने की वजह उसके फॉर्मूलेशन में इस्तेमाल होने वाला कोई एनिमल-डिराइव्ड इंग्रीडिएंट हो सकता है। इन चीजों का इस्तेमाल मॉइस्चराइजर, इमोलिएंट, कंडीशनर या प्रोडक्ट की बनावट को बेहतर करने जैसे अलग-अलग कामों के लिए किया जा सकता है।

इसलिए जो लोग जानवरों से प्राप्त सामग्री वाले प्रोडक्ट से बचना चाहते हैं, उनके लिए यह नया लेबल सामग्री की जानकारी लेते समय एक अतिरिक्त संकेत की तरह काम कर सकता है।

हर चीज को लेबल देखकर समझना आसान नहीं

डॉ. आरती उल्लाल, फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट, ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल, पारेल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि साबुन, शैंपू और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले कई इंग्रीडिएंट्स पौधों, मिनरल, सिंथेटिक या जानवरों से आ सकते हैं। कई बार सिर्फ इंग्रीडिएंट लिस्ट देखकर आम उपभोक्ता के लिए यह समझना आसान नहीं होता कि किसी इंग्रीडिएंट का सोर्स क्या है।

उनके मुताबिक, नया कलर कोड उपभोक्ताओं को ज्यादा जानकारी दे सकता है और उन्हें अपनी व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट चुनने में मदद कर सकता है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. शरीफा चॉज़, डॉ. शरीफा स्किन केयर क्लिनिक, मुंबई भी मानती हैं कि इस तरह की जानकारी उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है।

क्या ग्रीन डॉट वाला प्रोडक्ट त्वचा के लिए बेहतर है?

जरूरी नहीं। विशेषज्ञों के मुताबिक वेजिटेरियन या नॉन-वेजिटेरियन लेबल को प्रोडक्ट की क्वालिटी या सेहतमंद होने का पैमाना नहीं मानना चाहिए।

केआईएमएस हॉस्पिटल्स, ठाणे के सीनियर कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन, डॉ. सुंदर कृष्णन के मुताबिक, खाने की चीजों में वेज या नॉन-वेज का संबंध सीधे हमारे खान-पान से होता है। वहीं साबुन और शैंपू जैसी चीजें मुख्य रूप से शरीर के बाहर इस्तेमाल की जाती हैं और ये पोषण देने वाली चीजें नहीं हैं।

इसलिए उपभोक्ताओं को सिर्फ डॉट देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। इंग्रीडिएंट लिस्ट, प्रोडक्ट का इस्तेमाल किस काम के लिए है, उसकी क्वालिटी और किसी तरह की एलर्जी या संवेदनशीलता जैसी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है।

यानी ग्रीन डॉट का मतलब यह नहीं है कि कोई कॉस्मेटिक ज्यादा हेल्दी है। इसी तरह लाल या भूरे डॉट का यह मतलब भी नहीं है कि वह प्रोडक्ट नुकसानदायक है।

संवेदनशील त्वचा वालों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

डॉ. डोडेजा के मुताबिक, सिर्फ किसी पर्सनल केयर प्रोडक्ट का वेजिटेरियन या नॉन-वेजिटेरियन होना यह तय नहीं करता कि वह आपकी त्वचा या बालों के लिए सही है या नहीं।

अगर किसी की त्वचा संवेदनशील है, एलर्जी की समस्या है या स्कैल्प से जुड़ी कोई परेशानी है तो प्रोडक्ट चुनते समय उसके फॉर्मूलेशन, खुशबू, प्रिजर्वेटिव्स और अपनी त्वचा की प्रतिक्रिया पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

विशेषज्ञ के मुताबिक, ग्रीन डॉट देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि प्रोडक्ट ज्यादा हल्का, सुरक्षित या नेचुरल होगा। प्रोडक्ट की पूरी इंग्रीडिएंट प्रोफाइल, एक्टिव इंग्रीडिएंट्स की मात्रा, प्रिजर्वेटिव्स, फ्रेगरेंस और ऐसी दूसरी चीजें ज्यादा मायने रखती हैं, जो संवेदनशील लोगों में जलन या एलर्जी पैदा कर सकती हैं।

तो खरीदारी के समय क्या देखें?

नए लेबल से आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि प्रोडक्ट वेजिटेरियन है या नॉन-वेजिटेरियन ओरिजिन का। लेकिन सिर्फ इसी आधार पर साबुन, शैंपू या कॉस्मेटिक चुनना सही तरीका नहीं है।

खासकर अगर आपको संवेदनशील त्वचा, एक्जिमा, मुंहासे, डैंड्रफ या बालों से जुड़ी कोई समस्या है तो अपनी जरूरत के मुताबिक फॉर्मूलेशन और इंग्रीडिएंट्स को प्राथमिकता दें। आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है, यह उसकी पूरी कंपोजिशन और आपकी व्यक्तिगत जरूरत पर निर्भर करेगा।

डिस्क्लेमर: यह लेख पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से हुई बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है।