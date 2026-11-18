सर्दियों की शुरुआत होते ही पहाड़ों पर घूमने के शौकीन लोग ऐसी जगहों की तलाश करने लग जाते हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो जाती है। अगर आप भी ऐसी ही जगहों की खोज कर रहे हैं, तो देश की कुछ खूबसूरत जगहों पर घूमने का प्लान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक कई जगहों पर आपको नवंबर-दिसंबर तक बर्फबारी देखने को मिल सकती है।

घूमने-फिरने के शौकीन लोगों को अलग-अलग जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद होता है। सर्दियों के समय घूमने का मजा बर्फबारी के साथ दोगुना हो जाता है। हालांकि कई लोग इसके लिए दिसंबर के अंत या जनवरी का इंतजार करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर आपको अभी भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है।

स्पीति वैली

भीड़भाड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन की तलाश में हैं, तो स्पीति वैली जा सकते हैं। यहां पर आपको पहाड़ों की सुंदरता, बर्फ से ढके पेड़ और ठंडी हवाओं का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। नवंबर-दिसंबर में ट्रिप प्लान करने वाले लोगों के लिए यह जगह बेहतरीन साबित हो सकती है। जहां पर बर्फबारी भी देख सकते हैं।

सोनमर्ग

हिमालय पर्वत और पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए सोनमर्ग पहुंचकर आपको सुकून और शांति का अहसास होगा। नवंबर के अंत और दिसंबर के बीच यहां पर घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। यहां पर मौसम और तापमान बहुत तेजी से बदलता है। इसीलिए ट्रैवल करने से पहले लोकल अथॉरिटी द्वारा जानकारी रखें।

रोहतांग पास

हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग पास ऊंचाई पर मौजूद खूबसूरत पहाड़ी दर्रा है। बर्फबारी का लुत्फ लेना चाहते हैं, तो इस जगह पर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। हालांकि बर्फबारी की वजह से सड़कें फिसलनभरी हो सकती हैं, ऐसे में ट्रिप पर जाने से पहले मौसम की स्थिति जांच लें। ट्रैवल एडवाइजरी के बारे में जानकारी लेकर ही यहां जाने का प्लान बनाएं। अगर अथॉरिटी द्वारा सड़कों को बंद किया गया है, तो यहां जाने का प्रयास न करें।

गुलमर्ग

जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह है। छुट्टियों में बर्फबारी देखने के लिए इस जगह का नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। यह भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है। पहाड़ों के शानदार दृश्य और आसपास की सुंदरता मन को सुकून देने वाली होती है। शहरों की जगह के अनुसार बर्फबारी निर्भर कर सकती है। ऐसे में जाने से पहले लोकल लोगों से जानकारी लेने बेहतर होगा।

सर्दियों से पहले बर्फबारी देखने के लिए आप भारत की इन जगहों को रुख कर सकते हैं। हालांकि यहां जाने का प्लान बनाने से पहले मौसम और तापमान की जानकारी पहले से रखें। अगर बर्फबारी नहीं हो रही है, तो आप ट्रिप को कुछ दिन बाद प्लान कर सकते हैं। जिससे आपको वहां पहुंचकर निराशा न हो।