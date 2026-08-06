दुनिया में कई ऐसे जीव-जंतु होते हैं, जिन्हें पहली नजर में देखकर यकीन नहीं होता कि क्या यह सचमुच में होते हैं या किसी फिल्म के एनिमेटेड किरदार हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ सांप है ड्रैगन स्नेक (Xenodermus javanicus)। इसकी बनावट इतनी अलग है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी फैंटेसी फिल्म में छोटा ड्रैगन देख रहे हों। इसकी पीठ पर उभरे हुए नुकीले स्केल इसे बाकी सांपों से बिल्कुल अलग बना देते हैं।

कहां पाया जाता है ड्रैगन स्नेक?

ड्रैगन स्नेक दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों में पाया जाता है। इनमें इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया शामिल हैं। यह आमतौर पर नम और दलदली इलाकों में रहना पसंद करता है। धान के खेतों, दलदलों और जंगलों के किनारों पर इसे देखा जा सकता है।

क्यों दिखता है ड्रैगन जैसा?

इस सांप की सबसे बड़ी खासियत इसकी पीठ पर मौजूद उभरे हुए और खुरदरे स्केल हैं। ये छोटे-छोटे कांटों या रिज (Ridges) की तरह दिखाई देते हैं। इससे इसका लुक ड्रैगन जैसा लगता है। ड्रैगन स्नेक की लंबाई आमतौर पर 2 से 3 फीट तक होती है। इसकी बड़ी काली आंखें और पतला शरीर भी इसे काफी अलग बनाते हैं।

कैसा होता है इसका स्वभाव?

यह सांप काफी शांत माना जाता है। दिन में यह अक्सर मिट्टी, पत्तों या किसी सुरक्षित जगह पर छिपा रहता है। यह रात के समय बाहर निकलता है।

क्या खाता है यह सांप?

मेंढक, टैडपोल (मेंढक के बच्चे), छोटी मछलियां खाता है।

खतरा महसूस होने पर क्या करता है?

अगर ड्रैगन स्नेक को किसी तरह का खतरा महसूस होता है, तो इसका व्यवहार थोड़ा अलग हो जाता है। यह अपने शरीर को एकदम कड़ा कर लेता है और लगभग स्थिर हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उसका बचाव करने का तरीका है, जिससे शिकारी डर जाएं या भ्रमित हो जाएं।

क्या इसे पालतू बनाया जा सकता है?

इसकी अनोखी बनावट की वजह से कई लोग इसे पालतू बनाना चाहते हैं। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रैगन स्नेक कैद में आसानी से नहीं रह पाता।

यह अपने प्राकृतिक वातावरण से बाहर लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता। यहां तक कि अनुभवी सरीसृप विशेषज्ञों के लिए भी इसकी देखभाल करना काफी मुश्किल माना जाता है। इसलिए इसे जंगल में ही रहने देना सबसे बेहतर माना जाता है।

ड्रैगन जैसे दिखने वाले दूसरे सांप

ड्रैगन स्नेक के अलावा भी कुछ ऐसे सांप हैं, जिनकी बनावट लोगों को ड्रैगन की याद दिलाती है।

स्पाइनी बुश वाइपर (Spiny Bush Viper)

यह सांप मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। इसके शरीर पर नुकीले और खुरदरे स्केल होते हैं, जो इसे कवच जैसा रूप देते हैं। यह जहरीला सांप है।

ग्रीन बुश वाइपर (Green Bush Viper)

यह भी अफ्रीका में मिलने वाला जहरीला सांप है। इसका चमकीला हरा रंग और उभरे हुए स्केल इसे बेहद अलग बनाते हैं।

प्रकृति का अनोखा जीव

ड्रैगन स्नेक उन दुर्लभ जीवों में से एक है, जो यह दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी विविध और आश्चर्यजनक हो सकती है। इसकी अनोखी बनावट लोगों को भले ही किसी काल्पनिक कहानी के ड्रैगन की याद दिलाए, लेकिन यह वास्तव में जंगलों में रहने वाला एक वास्तविक और दुर्लभ सांप है।