किचन घर का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इसका साफ-सुथरा और व्यवस्थित होना हमारी सेहत से भी जुड़ा है। साथ ही इससे घर भी सुंदर और आकर्षक नजर आता है। लेकिन कई बार किचन में कम जगह होने की वजह से बर्तन और बाकी सामान इधर-उधर बिखरे रहते हैं। ये दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और काम करते समय कई बार सामान ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या रहती है, तो यहां बताए गए कुछ तरीकों की मदद ले सकते हैं। जिससे किचन में रखे बर्तनों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है।

रैक का इस्तेमाल

अगर आपकी किचन छोटी है और बर्तनों को रखने के लिए कैबिनेट्स कम हैं, तो ऐसे में रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे दीवार पर लगाया जाता है और इसमें कई बर्तनों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। किचन के साइज और बर्तनों की संख्या के अनुसार रैक चुनें।

हुक और हैंगिंग स्टैंड का इस्तेमाल

छोटी किचन में सामान को व्यवस्थित रखने के लिए हुक और हैंगिंग स्टैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे खाली दीवार पर लगाकर आप कई सारे छोटे-बड़े बर्तनों को रख सकते हैं। अगर आप बड़े बर्तन रखना चाहते हैं, तो मजबूत हैंगिंग स्टैंड चुनें। वहीं चम्मच और करछी को रखने के लिए आप सामान्य हुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर

कई बार ऐसा होता है कि हमें चम्मच या चाकू नहीं मिलता। ऐसे इसलिए भी होता है क्योंकि हम इन्हें एक जगह पर नहीं रखते। छोटी-छोटी चीजें चाकू, चम्मच, ओपनर और लाइटर को ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर में रख सकते हैं। इससे बर्तनों को ढूंढने में आसानी होती है और चीजें भी व्यवस्थित रहती हैं।

वर्टिकल स्टैंड खरीदें

किचन में काउंटरटॉप और कैबिनेट में जगह बचाने के लिए वर्टिकल स्टैंड का उपयोग किया जा सकता है। इसमें आप प्लेटें, कप, चम्मच और अन्य छोटे-छोटे बर्तनों को सजाकर रख सकते हैं। इससे किचन व्यवस्थित नजर आती है और सामान भी सुरक्षित रहता है।

लेयरिंग शेल्फ का इस्तेमाल

कैबिनेट में बर्तनों को एक के ऊपर एक रखने की बजाय लेयरिंग शेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे आप ज्यादा बर्तनों को एक ही कैबिनेट में आसानी से रख सकते हैं। बर्तनों को साइज के अनुसार रखें जिससे ये दिखने में भी अच्छे लगें।

समान आकार के बर्तनों को रखें

किचन को व्यवस्थित और साफ-सुथरी रखने के लिए जरूरी है कि चीजें अपनी जगह पर रखी जाएं। छोटे-बड़े बर्तनों को अगर आप ऐसे ही रखते हैं, तो ये दिखने में बहुत खराब लग सकते हैं। इसलिए एक जैसे आकार के डिब्बों और बर्तनों को स्टैक करके रखें। इससे जगह की भी बचत हो सकती है।

दीवारों पर रैक या मैग्नेटिक होल्डर लगाएं

किचन कैबिनेट में जगह नहीं है, कुछ बर्तनों को दीवारों पर रैक लगाकर रख सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक होल्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ऊपर चाकू या चम्मचों को लगाया जा सकता है। छोटे डिब्बों और बर्तनों को काउंटर पर रखने की बजाय आप रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

डिवाइडर का इस्तेमाल करें

किचन में रखे कुछ बर्तनों को रोजाना इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इन्हें ऐसी जगह रखें जहां से आपको ये आसानी से मिल जाएं। तवा, कड़ाही, बेकिंग ट्रे और कटिंग बोर्ड को रखने के लिए डिवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सामान अलग-अलग रहता है और ढूंढने में भी आसानी होती है।

छोटे बर्तनों को रखने का तरीका

छोटे बर्तनों और सूखे सामान को ट्रांसपेरेंट डिब्बों में रख सकते हैं। इनके ऊपर लेबल लगा सकते हैं, जिससे सामान और बर्तनों को खोजने में आसानी होगी। अगर किचन में ड्रॉअर कम हैं, तो इन्हें रखने आप हैंगिंग शेल्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

भारी बर्तनों को रखने की जगह

किचन में इस्तेमाल होने वाले बड़े बर्तन जैसे कड़ाही, कुकर, भगौनी को स्लैब के ऊपर रखने से बचें। इससे जगह नहीं बचती और किचन भी गंदा दिख सकता है। इन्हें हमेशा नीचे की अलमारी या कैबिनेट में रखें। इससे इन्हें निकालना आसान होता है और बर्तन भी सुरक्षित रहते हैं।