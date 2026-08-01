Ways to Hide Dustbin: घर को सजाने के लिए हम बहुत तरीके अपनाते हैं। लिविंग रूम से लेकर किचन तक हर कोने को सुंदर और व्यवस्थित बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार डस्टबिन पूरे घर के लुक को खराब कर सकता है। खासकर किचन, बालकनी, डाइनिंग एरिया में रखा डस्टबिन देखने में अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में उसे हटाने की बजाय कुछ आसान और क्रिएटिव तरीकों से इसे छिपाया जा सकता है।

सही जगह, स्मार्ट स्टोरेज और कुछ सिंपल डेकोरेशन आइडियाज की मदद से घर की खूबसूरती को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। अगर आप भी डस्टबिन को बिना परेशानी के छिपाना चाहते हैं, तो यहां दिए गए आसान तरीकों की मदद ले सकते हैं।

किचन कैबिनेट के अंदर रखें

अगर आप चाहते हैं कि डस्टबिन बाहर न नजर आए, तो उसे किचन कैबिनेट के अंदर रख सकते हैं। खासकर सिंक के नीचे या पुल आउट कैबिनेट में रख सकते हैं। इससे किचन साफ-सुथरा और व्यवस्थित दिख सकता है। इससे कचरा भी आसानी से छिपा रहता है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना भी आसान रहता है।

सिंक के नीचे रखें

अगर आप किचन में डस्टबिन रखते हैं, तो सिंक के नीचे की खाली जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह पर डस्टबिन रखने से वह जगह भी नहीं घेरता है और कचरा फेंकने में भी आसानी होती है। अगर सिंक के नीचे कैबिनेट नहीं है, तो डस्टबिन को छिपाने के लिए पर्दा लगा सकते हैं।

वुडन या डेकोरेटिव कवर इस्तेमाल करें

अगर डस्टबिन खुली जगह पर रखा है, तो उसे छिपाने के लिए वुडन या डेकोरेटिव कवर का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाजार में कई ऐसे कवर मिलते हैं, जो डस्टबिन को छिपाने के साथ-साथ घर को सुंदर दिखाने में भी मदद कर सकते हैं। इससे डस्टबिन नजर नहीं आता है और जगह भी आकर्षक दिखाई देती है।

पौधे या पार्टिशन की मदद लें

अगर आप डस्टबिन को पूरी तरह नहीं छिपाना चाहते हैं, तो उसके सामने इंडोर पौधे, सजावटी स्क्रीन या छोटे पार्टिशन लगाए जा सकते हैं। इससे डस्टबिन सीधे नजर नहीं आता और घर का लुक भी खराब नहीं होगा। हालांकि डस्टबिन को ऐसी जगह पर रखें, जहां कचरा फेंकने में आसानी हो।

किस तरह के डस्टबिन चुनें

घर की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए डस्टबिन चुनते समय सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि साइज और मटेरियल का भी ध्यान रखें। घर के इंटीरियर के हिसाब से डस्टबिन का चुनाव करें, जो थोड़ा आकर्षक लुक दे सकता है। ढक्कन वाले, स्लिम डिजाइन और बिल्ट इन डस्टबिन चुन सकते हैं। यह कम जगह घेरते हैं और कचरे को भी ढका रखते हैं। इसके लिए स्टील, मैट फिनिश, लकड़ी या न्यूट्रल कलर वाले डस्टबिन चुन सकते हैं। सही डिजाइन चुनकर और सही जगह पर रखकर घर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रख सकते हैं।